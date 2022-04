Az ukrán és az orosz elnököt is meghívták a G20-csúcsra

MTI 2022. április 29. 14:20

A világ iparilag legfejlettebb 20 államát tömörítő G20 csoport soros elnökségét jelenleg betöltő Indonézia Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta a csoport idei csúcstalálkozójára, Putyin már meg is erősítette részvételét - jelentette be Joko Widodo indonéz államfő pénteken.