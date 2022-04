Borzalmas jóslattal állt elő a NATO az ukrajnai háborúval kapcsolatban

A NATO már arra készül, hogy az Ukrajnában zajló háború hónapokig, vagy akár évekig is elhúzódhat – erről Jens Stoltenberg NATO-főtitkár beszélt a The Guardian beszámolója szerint.

Hosszú távra kell felkészülnünk. Teljes mértékben fennáll annak a lehetősége, hogy ez a háború elhúzódik és hónapokig, évekig tart majd – jelentette ki Jens Stoltenberg, a NATO-főtitkára.

Az anyagból az is kiderült, hogy a szövetség kész fenntartani az Ukrajnának nyújtott támogatásokat az Oroszország ellen vívott háborúban, szükség esetén még akár évekig is. Ezekben a támogatásokban szerepel az is, hogy Ukrajna fokozatosan át tudjon állni a modern nyugati fegyverek és fegyverrendszerek használatára.

A NATO vezetője kijelentette, hogy a Nyugat továbbra is maximális nyomást fog gyakorolni Vlagyimir Putyinra. Oroszországra kivetett szankciókkal és a Kijevnek nyújtott gazdasági, katonai támogatással mindent megtesznek majd azért, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak.

