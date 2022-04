Tényleg Ukrajna lett Amerika új kedvence? – Nézzük a számokat!

Bár az elcsúszott idősíkok miatt az Ukrajnának juttatott katonai segély értéke nehezen vethető össze az Egyesült Államok által más országoknak nyújtott katonai segítség mértékével, egy friss jelentés szerint Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta már nagyobb értékben szállított fegyvert és hadi eszközöket Ukrajnának, mint amennyit 2020-ban az akkori éllovas Izrael kapott – egyebek mellett erről beszélt a Portfolio Checklist csütörtöki adásában Huszák Dániel, lapunk Globál rovatának elemzője.

"Mind számosságát, mind pedig technikai színvonalát tekintve, az Egyesült Államok Ukrajnának biztosított katonai támogatása egyre komolyabb és széleskörűbb" – közölte Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának elemzője a Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének csütörtöki adásában. Kollégánk azon tételes lista kapcsán értékelte így a helyzetet, melyet az amerikai védelmi minisztérium tett közzé az Egyesült Államok által Ukrajnának az elmúlt időszakban átadott fegyverekről és egyéb katonai eszközökről.

Az amerikaiak a teljes védelmi segítség értékét – a Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta eltelt egy és negyed éves időszakot tekintve – négymilliárd dollárra becsülik.

Ezt az összeget nehéz összevetni a más országok számára nyújtott amerikai hadisegély mértékével, de az mindenképpen szemléltető, hogy 2020-ban – mely az utolsó publikált év – a legnagyobb értékben Izrael kapott katonai segélyt az Egyesült Államoktól, és ennek értéke csupán 3,3 milliárd dollár volt.

A beszélgetés, melyben arról is szó esett, hogy egyáltalán honnan származnak azok a szovjet helikopterek, melyeket az Egyesült Államok most Ukrajnának juttat

