Ukrajna azt állítja, hogy kilőtték az orosz haderő összes bevethető tankjának egyharmadát

Azt állítják az ukrán fegyveres erők, hogy több mint 1000 orosz harckocsit kilőttek a február 24-én indult invázió kezdete óta. Ha igaz az állítás - melynek hitelességét lehetetlen ellenőrizni -, ez azt jelenti, hogy az orosz haderő összes aktív állományban lévő harckocsijának durván egyharmadát elvesztette Ukrajnában.

Az ukrán fegyveres erők minden nap közzéteszik az orosz haderő Ukrajna által nyilvántartott veszteségeit. A közlés hitelességét lehetetlen független forrásból ellenőrizni, ezért nem is szoktunk róla minden nap beszámolni, a mai közlés viszont azért érdekes, mert az ukrán fegyveres erők azt állítják: már 1008 orosz harckocsit megsemmisítettek az ukrajnai háború két hónapja alatt.

Oroszország körülbelül 3000 darab aktív állományban lévő harckocsival rendelkezik – ebből durván 2000 darab T-72-es, 480 darab T-80-as és 350 T-90-es variáns. Emellett természetesen még legalább 10-12 ezer orosz harckocsi van raktáron, de ezek az eszközök nincsenek azonnal bevethető állapotban; konzerválva várják az esetleges mozgósítást és jelentős karbantartásra, átépítésre szorulnak, mielőtt aktív állományba kerülnek.

Ha igaz az ukrán haderő közlése, ez azt jelenti, hogy Oroszország aktív állományban lévő tankjainak 30%-a megsemmisült Ukrajnában.

A háború veszteségeit valamivel objektívebben, képes bizonyítékokkal, időbélyeggel dokumentáló Oryx projekt eddig 595 orosz harkocsi-veszteséget regisztrált. Ebből 308 jármű semmisült meg ellenséges tűz vagy valamilyen baleset miatt.

Az Oryx projekt nem dokumentál minden egyes járműveszteséget (hiszen nem készül mindenről kép, ami fel is kerül a közösségi médiába), így a valós veszteség valahol 600 és 1000 közt lehet. Még ha az alacsonyabb értéket is vesszük alapul, az is nagyon súlyosnak minősül.

Címlapkép: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images