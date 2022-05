Az oroszoknak állítólag sikerült behatolniuk a mariupoli acélműbe

Andrij Caplijenko egy Telegramon-posztban azt írja,

hogy a megszállók betörtek az Azovstalba.

Mariupol polgármestere heves harcokról számolt be, miután a megszállók megpróbálják elfojtani Mariupol védelmezőinek ellenállását.

- írta.

A CNN közben a polgármestert idézva arról ír, hogy megszakadt a kapcsolat az ukrán védőkkel, ez is erősíti annak valószínűségét, hogy az oroszok valóban behatolhattak az üzembe.

Sajnos ma nincs kapcsolat a fiúkkal, nincs kapcsolat, hogy megértsük, mi történik, biztonságban vannak-e vagy sem. Tegnap még volt velük kapcsolat, ma már nincs

- mondta.

A hírt az ukrán Ukrajinszka Pravda hírportál is lehozta saját forrásokra hivatkoza, tehát nagy valószínűséggel valóban megtörténhetett az acélműbe való orosz behatolás.

Közben egyre több háborús tudósító számol be az akcióról, és egy Twitter felhasználó videót is posztolt az ostromról:

BREAKING : Heavy Gun battle ongoing in Azovstal Plant, MariupolRussian troops storms into the main complex of Azovstal plant. #Mariupol