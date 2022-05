Hadgyakorlatba kezdtek a fehéroroszok, fokozódik a helyzet Moldovában is – A legfontosabb háborús hírek szerdán

Folytatódnak a harcok Ukrajnában, elsősorban a Donbaszban, de Ukrajna más területeit is csapások érik. Kedd este először érte légitámadás a Magyarországgal szomszédos Kárpátalját, de a lengyel határ közelében fekvő Lviv városában is robbanások voltak. Újabb támadást jeleztek a hivatalosan Moldovához tartozó, de orosz ellenőrzés alatt álló Dnyeszter Menti Köztársaságban: a szakadárok szerint Ukrajna lőtt drónnal, de lehet, hogy orosz hamis zászlós műveletről van szó. Nagy-Britannia több százmillió font értékű újabb hadfelszerelést szállít Ukrajnának - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök a kijevi parlament képviselőinek tartott, videókapcsolaton közvetített keddi beszédében. Eközben Putyin szankciós rendeletet írt alá, a szankció alá vont nyugati magánszemélyek és vállalatok listáját később teszik közzé. Az Egyesült Államok EBESZ-nagykövete szerint Oroszország május közepére népszavazást készíthet elő Donyeck és Luhanszk megyék annektálásáról, Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint ugyanakkor május 9-én, a Győzelem Napján Putyin hivatalosan is hadüzenetet küldhet Ukrajnának, és teljes mozgósítást rendelhet el.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Először érte rakétatámadás Kárpátalját, négy hatalmas robbanás rázta meg Lviv városát.2. Dróntámadás történt a Moldovához tartozó Transznisztriában.Az Európai Unió katonai segítség nyújtását fontolgatja Moldovának, eközben Ukrajna betontömbökkel zárta le egy határátkelőjét a Dnyeszter Menti Köztársaság felé.3. Bejelentették a teljes orosz olajimport tervét az EU-ban, Magyarország és Szlovákia 2023 végégig felmentést kap . A legnagyobb orosz bankot, a Sberbankot is lekapcsolják a SWIFT fizetési rendszerről.4. Előzetes bejelentés nélküli hadgyakorlatba kezdett a fehérorosz haderő, Ukrajna tart attól, hogy Fehéoroszország felől újabb támadás érheti.5. Vlagyimir Putyin szankciós rendeletet írt alá 6. Ferenc pápa szerint Orbán Viktor azt mondta neki, május 9-én véget érhet a háború. Ukrajna közben azzal vádolta meg a magyar vezetést, hogy előre tudtak az Ukrajna elleni invázióról.