Lehetnek a háborúnak nyertesei?

Az orosz-ukrán háború ennek az évszázadnak az eddigi legborzasztóbb eseménye, veszélyesen közel zajlik hozzánk, és egy, a koronavírus által megtépázott életvitelű, gazdaságú, mentális állapotú földrész legnagyobb részét közvetve vagy közvetlenül sújtja - leginkább természetesen az ukrán polgárokat. Itt csak vesztesek vannak és lesznek. Mégis érdemes áttekinteni, hogy mely országok, politikai és gazdasági szereplők, vagy egyének profitálhatnak ebből a katonai konfliktusból. És itt most nem a dupla pénzért vérengző keleti zsoldosokról, nyerészkedő ember- és fegyvercsempészekről, a háborús menekült nőket kihasználó perverzekről beszélek: ők közönséges bűnözők, minden konfliktus hiénai.

Nagy és kishatalmi renomék

A háború nyertese, eddig legalábbis úgy tűnik, nem egyik vagy másik harcoló fél lesz. De jól jöhet ki belőle az Egyesült Államok. Szinte egyetlen amerikai élet feláldozása nélkül most megpróbálhatnak végső csapást mérni a rivális nukleáris nagyhatalomra, és annak korrupt, agresszív rendszerére. A világ legnagyobb fegyver- és haditechnikai exportőreként nem szükséges vevők után koslatni, jönnek majd ők maguktól is. De még az egyébként környezetszennyező módon és igen drágán előállított palagázra és egyéb energiahordozóikra, nyersanyagaikra is meredeken nő a kereslet. A szankciókkal (amelyek kizárólag a szövetséges európaiakat hozza nehéz helyzetbe, semmiképp sem az USA-t) és a pénzügyi (pl. SWIFT) rendszerekből való orosz kizárással pedig tesztelhetik és elmélyíthetik a dollár vezérelt világgazdaságban vezető helyüket. Valós esélyük lehet helyreállítani megtépázott katonai, politikai és gazdasági tekintélyüket, amiből elnökük belpolitikailag is profitálhat.

Mindeközben Kína óvatosan lavírozik. Számukra a háború alakulásától függ, hogy miként gondolkodhatnak majd saját katonai és politikai ambícióikról az ázsiai térségben (akár Tajvan kárára is), lekötelezik-e maguknak Oroszországot, esetleg kipróbálják, felkészülhetnek, hogyan működne a kínai gazdaság és kereskedelem embargók és politikai, gazdasági szankciók idején.

De van itt még érdekesebb is: mégpedig India. A világ legnépesebb és egyik legdinamikusabb gazdasági növekedést mutató óriása éledezni látszik. Gandhi és Nehru óta dédelgetett álmából, hogy a világ független, harmadik-utas alternatívájának vezető szereplője legyen most Csipkerózsika-, vagy inkább hindu hercegnő-szerűen ébredezik: soha ennyi külügyminiszter ilyen rövid idő alatt nem fordult meg Delhiben. Nem véletlenül, ők most tudnak majd olcsón és biztosan orosz gázhoz, olajhoz, alapanyagokhoz (és esetleg katonai, politikai támogatáshoz) jutni barterrel, további üzleteken keresztül kiterjeszteni afrikai és ázsiai befolyásukat, miközben felértékelődnek az USA vagy Kína szemében is – amit irigykedve néz ősi riválisuk, Pakisztán.

Van Közép-Európában is valaki, aki jól jöhet ki a háborúból – bár sokat kockáztatnak: ők a lengyelek. Ukrajna legnagyobb szimpatizánsaiként, a legtöbb menekültet befogadó és segítséget nyújtó országként nagyot változott pária megítélésük az Európai Unióban és az USA szemében is - márpedig ennek lesznek majd megérdemelt pozitív hatásai is anyagi segítségnyújtás, kompenzáció és politikai szimpátia formájában. Jobban érthető ez történelmi távlatból, hiszen a lengyelek most úgy gondolják, hogy régóta felszín alatt tartott orosz (és német) fóbiájuk szabad utat kaphat, nosztalgiájuk a litván-lengyel és ukrán területekből álló fejedelemség iránt fokozza a szimpátiát a mai ukránok iránt.

Miközben fontos látni a gazdasági lehetőségeket is: az országból 3 millió körüli ember Angliában és az EU-ban vendégmunkáskodik, miközben a lengyel gazdaság növekedéséhez szükséges munkaerő forrása már a háború előtt is a szomszédból, Ukrajnából érkezett. Több mint egymillió. Varsói útjaim során megfigyeltem, hogy háromból két Uber-sofőr ukrán, sokukat láttam a szálloda- és vendéglátóiparban, építkezéseken dolgozni. Előnyös volt ez mindkét oldalnak, pár hónap alatt jól megértik egymás nyelvét, és hát nagyságrendekkel könnyebb a beilleszkedés, mintha közel-keleti, vagy afrikai migránsokról lenne szó. Sok lengyel vállalat épített ki piaci hídfőket Ukrajnában, létesített leányvállalatot, szolgáltató központokat a szomszédban – joggal gondolhatják, hogy Ukrajna újjáépítésében is nagy szerepet vállalhatnak majd.

Amennyiben egy várost kell potenciális nyertesként megnevezni, akkor az Dubai. A szankciók miatt egyre több orosz helyezi át megtakarításait, befektetéseit Európából (jellemzően Londonból és Svájcból) az Egyesült Arab Emírségekbe. A dubai számlanyitás mellett sokan ingatlanokba is beruháznak: az itt apartmanokkal rendelkező oroszok száma az elmúlt hetekben megnégyszereződött, ami, ha figyelembe vesszük, hogy már a háború előtt is a legnagyobb emírségekbeli ingatlanbefektetők voltak, jelentősnek mondható. Mindeközben Dubai kereskedelmi, pénzügyi, turisztikai szerepe világszinten is csak erősödik.

A klasszikus iparágak reneszánsza

Az orosz invázió újult erővel hozta vissza a hidegháborús fegyverkezés reneszánszát. A hadipari költések több tényező miatt is növekedni fognak: egyrészt a háborúban elhasznált és az Ukrajnának adományozott fegyvereket, eszközöket pótolni fogják, másrészt a növekvő biztonsági fenyegetettség miatt számos ország meg akarja erősíteni hadipari felkészültségét. A katonai költségvetések pár százalékpontos növekedése is óriási pénz, ösztönző, ami magával fogja hozni a technológia újítások és K+F növelését is. Elsődleges haszonélvezői természetesen a fegyvergyártó konszernek és vállalatok lesznek, amelyek jelentős része amerikai, kínai vagy orosz. De ismerünk egyedi sikersztorikat is, mint például a török Bayraktar drónokat gyártó cég.

Az orosz energiától való függés új lendületet adhat az alternatív energiaszolgáltatók piacának, legyen az víz-, nap-, vagy szélenergia. A fejlett világban a zöld forradalom felső fokozatba kapcsol, de a gáz- és olajkínálat szűkülése az alternatív erőforrások mennyiségére, skálázhatóságára és rendszerbe állításának nehézségeire is jobban rávilágíthat. Kérdéses, hogy mi lesz az atomenergia - és az „atomerőmű, mint orosz exporttermék” - sorsa. Számos elemzés szerint az atomenergia csökkentheti a keleti energiafüggést. Mások szerint viszont, hiába termeli az atomerőmű az adott országon belül az energiát, a fő atomerőmű „alapanyag”, az urán legnagyobb kitermelője Kazahsztán, de a top 10-ben szerepel Oroszország és Üzbegisztán is. Amennyiben nő a kereslet, és Kazahsztán nem kerül az orosz vasfüggöny mögé, ők is nyertesei lehetnek a háborúnak - csakúgy, mint azok a nyersanyagtermelők, akik orosz vagy ukrán termékeket helyettesítenek.

Háborús helyzetben a mezőgazdaság és élelmiszeripar is mindig előtérbe kerül. Főleg most, hogy a háborús felek, a világ két legnagyobb búza, kukorica, műtrágya és számos más élelmiszeripari termék exportőrének kapacitása jelentősen csökkent. Az áremelkedéseket már most látjuk a boltokban, és ne legyen kétségünk, hogy ezt a helyzetet helyi termelők, helyettesítő termékek gyártói, eddig másodhegedűs exportőrök és egyéb haszonlesők ki is fogják használni. De vezethet ez újításokhoz, a helyi termelés, intenzív kultúrák, automatizáció növekedéséhez, vagy a fogyasztási szokások változásához is. Kolléganőm például a gluténmentesség eljövetelét jósolja. Bár nincs konszenzus arról, hogy tényleg ellenség-e a glutén, az biztos, hogy a búza és az abból készülő fehérliszt egyre többeknél tiltólistás. A gluténmentes lisztek viszont drágák. Oroszország a világ 3., míg Ukrajna a 7. legnagyobb búzatermelő, így a búza világpiaci ára történelmi csúcsot érhet el. Vagyis, ha a búza egyébként is drága lesz, elképzelhető, hogy az alternatív lisztek piaci növekedése - mint az amaránt, teff vagy barna rizsliszt - új lendületet kap.

Ebben a háborúban a kommunikáció, az információszerzés és -áramlás különleges szerepet kap. Legyen szó katonai felderítésről, műholdakról, kiberhadviselésről vagy propagandáról – egy teljesen új dimenzióba léptünk. Vegyünk csak egy egyszerű üzleti példát: a Telegram - egy ingyenes, végponttól végpontig titkosított kommunikációt biztosító üzenetküldő alkalmazás - jelenleg 500 millió felhasználóval rendelkezik, és Ukrajnában az első számú kommunikációs felületté vált. Azokat a híreket, amelyeket a nyugati sajtó este hozott le, a Telegram csoportokban már reggel, gyakorlatilag valós időben lehet(ett) olvasni. Ez azt is jelenti, hogy az újságírók tájékozódásának is fontos felületévé vált, és még az ukrán elnök is ott teszi közzé videoüzeneteit. Elképzelhető, hogy ennek hatására - „ha a háborúban biztonságos, akkor a mindennapi kommunikációra is biztonságos” -, a Telegram népszerűsége tovább fog növekedni, és elvehet felhasználókat a Facebook Messengertől és másoktól.

Egyenruhások és hackerek varázsa

A háború hatással van a különböző szakmákban dolgozók társadalmi és gazdasági szerepére is. A hivatásos katonák, a frontokon vagy háttérben dolgozók, általában az egyenruhások renoméja soha nem látott mértékben emelkedik. Sok országban, társadalmi csoportban most tudatosult, hogy mennyire fontos a jól képzett haderő, és köztük a katona, ami nemcsak a büdzsék növelésében, hanem a személyi állomány fejlesztésében is meglátszik majd. Még látványosabb a különböző hackerek, kódolók, drónirányítók elismerésének növekedése – már ha a megfelelő oldalon állnak. És miközben az eddig önjelölt járványszakértők, hálózatelemzők, egészségügyi "szakértők" aranykora leáldozóban van, átveszik a médiateret a katonai elemzők, orosz-ukrán történelem és politika-tudósok, és haditudósítók – hitelesek és kóklerek egyaránt.

Bár általában azt vallom, hogy minden nehéz helyzetben érdemes meglátni a lehetőségeket, és realitás az is, hogy a vesztesek mellett nyertesek is vannak, most gondolom mindannyian kiegyeznénk, ha mielőbb visszamehetnénk egy jobb - és lehetőleg háborúmentes - jövőbe!

