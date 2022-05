Putyin új területeket készül elcsatolni, Európa merész csapást jelenthet be

Az orosz és az ukrán fegyveres erők összecsapásai folytatódnak, Donbaszban dúlnak heves harcok. A héten új EU-s szankciók jöhetnek, a németek állítólag már nem ellenzik az orosz olajembargót. Ennek ellenére az uniós országok továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy milyen hamar csökkenthetik az orosz energiaellátástól való függőségüket. Időközben újraindult az ágyúzás a mariupoli Azovsztal acélműnél, miután a civileket evakuáló buszok elhagyták az üzemet. Hétfő este pedig Odesszából számoltak be rakétatámadásról, amely halálos áldozatokat is követelt.1. Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára szerint Oroszország előzetesen figyelmeztette Magyarországot az Ukrajna elleni támadásra, amelyet a magyar külügy cáfolt.2. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzése arra figyelmeztetett , hogy Oroszország május elején újabb provokációkat készül végrehajtani az úgynevezett Dnyeszteren túli területeken, amelyek hivatalosan Moldovához tartoznak.3. Nagy-Britannia további 300 millió font (136 milliárd forint) értékben szállít felszereléseket Ukrajnának az Oroszország elleni védelemhez.4. Az Egyesült Államok EBESZ-hez delegált nagykövete szerint Oroszország még ebben a hónapban annektálhatja a kelet-ukrajnai szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot.