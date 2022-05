Egy ukrán katonai szakértő szerint az oroszok „provokációra” készülnek Magyarországon

Szunhorovszki úgy véli, hogy „van rá esély,” hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök általános mozgósítást jelent be május 9-én, de szerinte ez érdemben nem fogja előremozdítani az orosz offenzívát Ukrajnában, hiszen Ukrajna is sokkal jobban felfegyverzett ország most, mint akár február 24-én, az orosz offenzíva kezdetén.

Arról is beszélt, hogy az orosz haderő május 9-éig komoly offenzívába lendül, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minél nagyobb meghódított területről tudjon számot adni a győzelmi napi ünnepségen.

Szunhorovszki részletesen kifejtette, hogy Moldovát is célba veheti az orosz haderő, viszont ez szerinte szinte biztosan nem egy nyílt offenzíva lesz, hanem egy ahhoz hasonló „ott vagyunk, de nem vagyunk ott” forgatókönyv, melyet a Donbaszban alkalmaztak 2014-től egészen 2022-ig. Szerinte Oroszország megpróbálja majd szabotázs-akciókkal, hibrid támadásokkal, propaganda-kampányokkal gyengíteni a moldovai államhatalmat, viszont nem fogja valószínűleg olyan intenzitással megtámadni az országot, mint Ukrajnát.

Szunhorovszki arról is beszélt, hogy „nem kizárt," hogy „provokációkat” hajtanak végre az oroszok Ukrajnától nyugatra, itt Moldova mellett Magyarországot is megemlítette, mint lehetséges célterület.

Az ukrán szakértő azt nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondol „provokáció” alatt vagy hogy miért gondolja azt, hogy Oroszországnak megéri ilyen akciókat végrehajtani egy NATO-tagállamban, amely alapvetően kevésbé intenzíven támogatja Ukrajna védekező műveleteit, mint a többi, vele szomszédos NATO-ország.

Szunhorovszki arról is beszélt, hogy szerinte elképzelhető, hogy puccsot hajtanak végre Vlagyimir Putyin ellen Oroszországban, de szerinte egyedül az FSzB-nek van esélye arra, hogy valóban el tudja mozdítani az orosz elnököt és megszilárdítsa a hatalmát. Ez viszont nem biztos, hogy Oroszország hosszú távú geopolitikai hozzáállásában érdemi változást hozna.

Címlapkép: orosz katonák Mariupolban. A címlapkép illusztráció. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images