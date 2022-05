Ellentámadásba lendült az ukrán haderő, több települést visszafoglaltak

Ellentámadásba lendültek az ukrán fegyveres erők Herszon és Mikolaiv régiójában, több települést is visszafoglaltak – állítja az ukrán haderő vezérkara napi jelentésében

Az ukrán fegyveres erők nem tették közzé, hogy pontosan mely településeket szabadították fel az orosz haderőtől, sem azt, hogy milyen körülmények közt sikerült ezt megvalósítani.

Arról is hírt adnak az ukránok, hogy továbbra is intenzív harcok folynak az ország keleti részében, több orosz támadást is visszavertek Szerverodonyec és Popászna téréségben.

Azt állítják: a harcok során az orosz 38-as számú önálló gépesített dandár és a 35-ös számú összfegyvernemi hadsereg olyan súlyos veszteségeket szenvedett, hogy megtagadta az állomány a további, harcokban való részvételt és hazaküldték az alakulatokat Oroszországba.

Az ukrán fegyveres erők állításait nem lehet független forrásból megerősíteni.

Címlapkép: ukrán katona egy BTR-harcjárművel a felszabadított Hosztomel településen, Kijev körül. A címlapkép csupán illusztráció, a Herszon térségében történt műveletekről nem tett közzé fényképet az ukrán haderő vezérkara. Fotó: Getty Images