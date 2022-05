Súlyos veszteség: Oroszország egyik legmodernebb harckocsiját is kilőtték Ukrajnában

Több fénykép is fölkerült a közösségi médiába egy Harkiv körül kilőtt orosz harckocsiról, amely egy T-90M típusú harcjárműnek tűnik. Valószínűleg ez az első eset, hogy egy ilyen harckocsi kilövését rögzítették Ukrajnában. A veszteséget az Oryx projekt is rögzítette, akik, amennyire a körülmények engedik, hitelesítik a helyszíni beszámolókat.

What appears to be a destroyed Russian T-90M near Kharkov, Russia has so few of these tanks that any loss is a big one. pic.twitter.com/BWcUC1eTUC