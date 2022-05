Kiszivárgott: 250 millió euróért vásárolhat kamikaze-drónokat Magyarország

A német Rheinmetall vállalat talán a magyar kormány legfontosabb hadiipari partnere jelenleg, a cég több gyártóüzem létesítését is megkezdte Magyarországon, ahol részben honvédségi, részben export célra terveznek fegyverrendszereket gyártani.

A Rheinmetall nemrég közzétette negyedéves jelentését, melyben többek közt számot adnak azokról a potenciális fegyver-értékesítési megállapodásokról is, melyekről komolyan tárgyalnak egyes partnerországok kormányaival.

A felsorolásban szerepel Magyarország is, ahol megemlítik, hogy körülbelül 250 millió eurónyi árbevételi potenciált látnak közismert néven kamikaze / öngyilkos robotrepülőgépek (angolul loitering munition, vagyis csavargó lőszer) értékesítéséből.

Az ilyen rendszerek lényege, hogy a robotrepülőgép valamilyen intelligens célkeresési rendszerrel felkutatja a célpontot, majd becsapódás után a gépbe épített robbanótöltet aktiválódik és megsemmisíti a kijelölt eszközt, alakulatot. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot akár azt is lehet mondani, hogy inkább egyfajta intelligens lőszerről van szó, mintsem hagyományos értelemben vett robotrepülőgépről.

A Rheinmetall húzóterméke ezen a téren HERO névre hallgat, ezt a német vállalat a UVisionnel közösen fejlesztette ki. A HERO egy igazán sokoldalú dróncsalád: kis, közepes és nagy hatótávolságú missziókra is használható tagjai is vannak, gyalogsági célpontoktól egészen páncélozott célpontokig bármilyen ellenséges eszközt hatástalanítani tud konfigurációtól függően. A fegyverrendszer összehangolható, irányítható akár Lynx gyalogsági harcjárművekből is, melyet a magyar kormány már biztosan beszerez. A HERO-családba összesen ötféle dróntípus tartozik, azt egyelőre nem tudni, hogy ezek közül melyik érdekli a magyar kormány döntéshozóit.

Az, hogy a magyar kormány bekerült a Rheinmetall jelentésébe, mint lehetséges érdeklődő, azt mutatja, hogy komoly egyeztetések folynak a robotrepülőgépek beszerzéséről, de még nincs erről végleges megállapodás.

Ami még érdekes a listán az, hogy lebeg egy 1,5 milliárd eurós szerződés a magyar kormánnyal a Magyar Honvédség katonai felszereléseinek modernizációjáról, digitalizációjáról. Egyelőre nem tudni, hogy ez pontosan mit jelent, de vélhetően elsősorban a kommunikációs, taktikai eszközök modernizációjáról lehet szó, amely elsősorban a gyalogsági lövészrajok koordinációjában nyújthat segítséget.

Ezen kívül a listán szerepel még két ismert tétel is 170 és 100 milliós értékben is – ez a várpalotai lőszer- és RDX-gyártáshoz köthető.

Érdemes végül arról is szót ejteni, hogy a jelentésben szót ejtenek azokról a felvevőpiacokról, amelyek a Rheinmetall Lynx gyalogsági harcjárművet tervezik megvásárolni. Ez azért fontos, mert Magyarországon lesz ezeknek az IFV-knek az egyik legnagyobb kapacitású gyártóüzeme, így jó eséllyel mi is fogunk gyártani ezeknek az országoknak a piacaira - amennyiben sikerül megállapodniuk a Rheinmetall-lal.

Mit írják, a szlovák, cseh, ausztrál és amerikai haderőfejlesztési projektekben is fut olyan tender, ahol pályázik a Lynx valamilyen formában. Ebből reálisan Magyarország elsősorban Csehország és Szlovákia esetében jöhet szóba, mint potenciális beszállító, hiszen Ausztráliában már van Lynx gyártóüzem, az Egyesült Államokban pedig biztosan épül majd, ha az OMFV-tenderen a Rheinmetall IFV-je mellett döntenek.

Persze K+F érdekeltségünk az amerikai és ausztrál tenderek kapcsán is lehet.