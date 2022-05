Romániában ismét csökkenni kezdtek az esetszámok

Romániában - az utóbbi napok megtorpanása után - ismét csökkenni kezdett az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma - közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium.

A tárca pénteki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 730 új fertőzést azonosítottak, ami több, mint tíz százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. Múlt hét közepe óta a napi esetszám többször is meghaladta az utóbbi időszak átlagát és a növekvő esetszámok miatt a - járványhullám februári tetőzése óta többnyire csökkenő - kéthetes mozgóátlag is növekedésnek indult.

A hét elején átmenetileg a heti esetszámok is emelkedni kezdtek, meghaladva az előző hét napon feljegyzett fertőzések számát. Romániában márciusban is megtorpant egy időre a járványgörbe hanyatlása, amikor a korlátozások feloldása, a maszkviselési kötelezettség eltörlése miatt emelkedtek meg ideiglenesen a mutatók. A mostani "döccenő" azonban rövidebb ideig tartott, a járványügyi szakemberek nem is tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, egyesek egyenesen az ortodox húsvét miatti mérési hibának tulajdonították.

Ennek némiképp ellentmond az, hogy mintegy tíz napig a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is stagnált, vagyis a korábbi határozott csökkenés megtorpant, de ez is átmenetinek bizonyult, a pénteki adatok szerint számuk ismét lefele tart. Jelenleg 1031 koronavírusos beteget ápolnak a romániai kórházakban, 15 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.

A fertőzés szövődményeinek tulajdonított halálesetek számában nagy ingadozások voltak az elmúlt héten, a tendencia azonban - a lassuló időszak után - továbbra is csökkenő maradt, két napja pedig napi tíz alá csökkent a halálesetek kéthetes mozgóátlaga.

