5 ok, amiért Vlagyimir Putyin hétfőn bejelentheti Oroszország győzelmét

1. Fenntarthatatlan a veszteségek üteme

Kiégett orosz katonai teherautók Hosztomelnél. Fotó: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Egyedül haditechnikai eszközök terén van értékelhető hitelességű összesítés arról, hogy az orosz haderő milyen veszteségeket szenved Ukrajnában és ez alapján már az a kép rajzolódik ki, hogy nagyon súlyos károk keletkeznek az orosz haderő képességeiben. Egyes területeken, például a harckocsi-állományban, illetve bizonyos helikoptertípusoknál az orosz haderő már bizonyíthatóan elvesztette teljes állományának 5-10%-át.

Lehet azzal érvelni, hogy „hát, ez semmi, mert az állomány 90-95% még aktív,” de azt fontos látni, hogy

ez a veszteség mindössze bő két hónap alatt keletkezett,

az orosz haderő nagyobb része egészen biztosan nem fog és nem is képes Ukrajnában harcolni, hiszen a világ legnagyobb országának területét kell megvédeniük, ha pedig Ukrajna jelentősen meggyengíti az orosz haderőt, Oroszország ellenségei ezt biztosan megpróbálják előnyükre fordítani,

hiszen a világ legnagyobb országának területét kell megvédeniük, ha pedig Ukrajna jelentősen meggyengíti az orosz haderőt, Oroszország ellenségei ezt biztosan megpróbálják előnyükre fordítani, a komplexebb orosz technikai eszközök (pl. helikopterek, repülőgépek) utánpótlása a nyugati szankciók miatt elképesztően nehéz lesz a következő években.

Közben az eddig úgy tűnik, hogy a nyugati országok – legalább szárazföldi képességek terén - gyorsabban tudják pótolni az ukrán eszközveszteségeket, mint ahogy azok keletkeznek.

Ez a veszteség-dinamika hosszabb távon egyszerűen fenntarthatatlan. Vlagyimir Putyin elnök nem engedheti meg, hogy haderejének akár 20-30%-a odavesszen Ukrajnában, hiszen ez destabilizálhatja politikai hatalmát és akár magát Oroszországot is.

2. Egyre nagyobb a gazdasági kár

Az orosz kultúrában szignifikáns szerepet elfoglaló Adidas csupán egyike volt azon nyugati vállalatoknak, amelyek beszüntették tevékenységüket az orosz piacon. Fotó: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Az is egyértelművé vált, hogy meglepte a Kreml döntéshozóit, hogy a nyugati országok végül milyen súlyos szankciókat foganatosítottak és foganatosítanak folyamatosan Oroszországgal szemben. Amellett, hogy szinte az összes lényegesebb nyugati vállalat kivonul vagy kivonult Oroszországból, sorra választják le az orosz bankokat a SWIFT üzenetküldő rendszerről, befagyasztják az orosz oligarchák vagyonát és a jegybank tartalékait, ráadásul most már szó van Oroszország egyik legnagyobb bevételi forrását jelentő energiahordozókat érintő embargókról is.

Az is világos, hogy minél tovább húzódik a háború, annál súlyosabbak lesznek a nyugati szankciók Oroszországgal szemben.

Most az olaj embargójáról van szó, később aztán a földgáz is sorra kerülhet, ami még súlyosabb csapás lehet az orosz gazdaságnak. Ezután akár teljes kereskedelmi embargó is jöhet Oroszországgal szemben. Külön fájó pont, hogy a Nyugat Kínára is nyomást akar gyakorolni, hogy limitálják a kitettségüket Oroszország felé, pedig az ázsiai ország lehet az orosz gazdaság legfontosabb mentőöve a nyugati szankciókkal szemben.

A nyugati gazdasági nyomásgyakorlás célja deklaráltan az, hogy Moszkvát arra kényszerítsék, hogy hagyjon fel az Ukrajnával szembeni katonai műveletekkel. Amíg ez nem történik meg, a Kremlnek egyre súlyosabb és súlyosabb szankciókkal kell szembenéznie, egészen addig, amíg Oroszország Észak-Korea szintjére nem jut nemzetközi elszigeteltség tekintetében.

Persze elképzelhető, hogy a Nyugat egészen addig akarja fokozni a szankciós nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben, amíg teljesen ki nem vonul az orosz haderő Ukrajna területéről, de a támadó műveletek leállításával talán, ha mást nem is, időt nyerhet a Kreml a gazdaság ellenállóbbá tételére.

3. Már letettek a nagyobb célokról

Ukrán katonák a kijev körüli Bucsában, röviddel azután, hogy az orosz haderő kivonult a térségből. Fotó: Matthew Hatcher/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Oroszország az invázió elején látszólag koncentráltan támadta Kijevet, vélhetően azzal a céllal, hogy megbuktassa az aktuális kormányt és installáljon egy Moszkvához hűséges rezsimet. A háború előtt tartott Putyin-beszéd mellett ezt a célkitűzést igazolja a Hosztomel elleni deszantos-támadás, a külvárosokat célzó szpecnaz-műveletek, a város bekerítésére küldött, több ezer járműből álló menetoszlop is.

Az orosz haderő körülbelül egy hónap után azonban kivonult Kijev térségéből és deklaráltan letett arról, hogy elfoglalja a fővárost, helyette az invázió „második fázisában” a kelet-ukrajnai térségre kezdtek el koncentrálni, melyet nem mellesleg szintén a háború eleje óta támadás alatt tartottak. Nagyon úgy tűnik viszont eddig minden fellelhető információ alapján, hogy Kelet-Ukrajnában sem sikerül gyors és átfogó villámháborús sikereket elérni, az orosz előrenyomulás nagyon lassú és itt is hatalmasak az orosz veszteségek.

Így tehát a Putyin elnök által meghirdetett teljes ukrajnai demilitarizáció, az oroszok által háborús bűnösnek tartott személyek felkutatása, az orosz kisebbséget hátrányosan érintő törvényi rendelkezések eltörlése és az országos „nácitalanítás” már aligha fog megvalósulni.

Ezeknek a célkitűzéseknek a szó szoros értelmében vett eléréséhez ugyanis az orosz haderőnek egész Ukrajnát el kellett volna foglalnia – arra, hogy ez megvalósul, most már nagyon kicsi az esély.

4. Katonai sikerek, melyekkel indokolni lehet a győzelmet

Kelet-ukrajnai szakadárok fotózkodnak az elfoglalt Mariupolban. A település meghódítása és az Azov-gárdisták legyőzése eddig az orosz / szakadár haderő egyik legnagyobb sikere. Maga Mariupol nem mellesleg szinte teljesen megsemmisült az orosz támadás következtében. Fotó: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Attól függetlenül, hogy nem tudta az orosz haderő egy villámháborús csapással maga alá gyűrni egész Ukrajnát, nem lehet azt mondani, hogy semmilyen katonai-stratégiai sikert sem értek el Ukrajnában.

Ezekre a (rész-)sikerekre mind tud hivatkozni Vlagyimir Putyin, ha valóban azt tervezi, hogy győzelmet deklarál hétfőn.

Az alábbi katonai (rész-)sikerek mind szolgálathatnak ideológiai alapot a győzelmi deklarációnak:

Az orosz haderő sikeresen kialakította az összekötő-útvonalat a Krím és a kelet-ukrajnai szakadár területek közt. Az orosz haderő felrobbantotta azt a gátat Herszon térségében, amely akadályozta a Krím vízellátását. Az orosz haderő elfoglalt több stratégiai fontosságú várost is: Herszont, Bergyanszkot, Mariupolt, Melitopolt és „felszabadított” számos kisebb települést a „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok” területén, ahova beásta magát az ukrán haderő a 2014-15-ös polgárháború óta. Az orosz haderő gyakorlatilag legyőzte Mariupolnál a javarészt szélsőjobboldali érzelmeket tápláló harcosokból álló ukrán Azov nemzeti gárda egységet. Ez azért fontos, mert az oroszok erre a győzelemre hivatkozva azt tudják állítani, hogy megvalósították Ukrajna „nácitalanítását.” Az ország többi részében persze még mindig vannak Azov (és más szélsőjobboldali) alakulatok, de az Azov-egység vezérkara és központja Mariupolban van / volt. Az orosz haderő teljes egészében elzárta az Azovi-tengert Ukrajnától. A statikus katonai infrastruktúra nagy része megsemmisült Kelet-Ukrajnában, elpusztult a hidak, vasútvonalak, katonai bázisok, repülőterek nagy része a térségben. Erre hivatkozva Putyin elnök azt tudja állítani, hogy „demilitarizálták” Ukrajnát és „megvédték a térségben élő orosz embereket a népirtóktól.” Ukrajna valószínűleg elhasználta stratégiai csapásmérő fegyvereinek nagy részét, utoljára körülbelül egy hete lehetett arról hallani, hogy az ukrán haderő a nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas Tocska-U ballisztikus rakétaindítókat használta volna Oroszországgal szemben. A nyugati országok nem akarják és nem is tudják Ukrajna ezen képességét pótolni, így Putyin deklarálhatja azt, hogy a „különleges műveletekkel megállították Ukrajna nukleáris fegyverprogramját,” amely egyébként nem létezett. Oroszország rengeteg olyan (részben külföldi) hadifoglyot ejtett, akinek a nyakába tudja varrni az „oroszokkal szembeni népirtást” koncepciós eljárások során, mellyel a közvélemény előtt be tudják mutatni azt, hogy „megvalósult a háborús bűnösök felkutatása.” Van olyan „külföldi zsoldos,” aki már most „beismerő vallomást” tett.

5. Történelmi szignifikancia

A Vörös téren jellemzően második világháborús egyenruhákat viselő katonai alakulatok is felvonulnak a győzelmi nap alkalmából. Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Végül, de nem utolsó sorban érdemes szót ejteni a május 9-ei dátum történelmi fontosságáról. Orosz idő szerint ugyanis ezen a napon kapitulált 1945-ben a náci Németország, véget vetve ezzel a második világháborúnak az európai hadszíntéren. Oroszország minden évben hatalmas ünnepséget rendez, hogy megemlékezzen győzelméről és arról a 26-27 millió szovjet állampolgárról, aki életét vesztette a náci birodalom elleni harcok során.

Az Ukrajna elleni háború végig erős második világháborús nosztaligával zajlott, zajlik. Egészen onnan kezdve, hogy Putyin elnök az invázió elejétől fogva „nácimentesítést” emlegetett, néhány orosz harckocsi szovjet zászlóval vonult be Herszon térségébe, a szakadár katonák szovjet mesterlövészeket LARP-oltak, eljutottunk addig, hogy az elfoglalt településeket az orosz erők már felvonták a sarló-kalapácsos szovjet győzelmi zászlót is az Orosz Föderáció zászlaja helyett vagy mellett. Az orosz médiában pedig végig hangsúlyosan szerepeltek egyes ukrán hadifoglyok náci tetoválásai, relikviái, oroszországi kiállításokon ezek ráadásul együtt szerepeltek amerikai és NATO-jelképekkel is.

Putyin elnök és az orosz propaganda-gépezet tehát sokat tett azért, hogy minél több, könnyen érthető ideológiai párhuzamot építsen a második világháború Szovjetuniója és az Orosz Föderáció, illetve a nemzetiszocialista Németország és Ukrajna között.

Meglepő lenne ezután, ha épp a győzelem napján bármi mást deklarálna az orosz elnök, mint országának újabb, dicsőséges győzelmét a nácizmus fölött.

Mit jelenthet a győzelem?

Önmagában az, hogy az orosz vezetés győzelmet deklarál Ukrajnában, aligha jelenti majd azt, hogy csettintésre vége lesz az ukrajnai háborúnak, viszont a konfliktus intenzitása csökkenhet.

Ebben az esetben ugyanis az orosz haderő alighanem szinte teljesen felhagy az offenzív műveletekkel és inkább beássa magát azokon a területeken, melyeket elhódítottak Ukrajnától.

Egy ideig biztosan intenzív ukrán támadások érhetik ezeket a térségeket még ezután is, hiszen az ukrán haderő látványosan mutat hajlandóságot arra, hogy ellentámadási műveleteket indítson, melyek több ízben sikerrel is jártak a háború kezdete óta (pl. Hosztomelnél, Harkiv körül, Mikolaivnál, stb.). Az oroszok visszavonulási műveletei pedig látványosan csak felbátorították eddig az ukránokat.

Hosszabb távon viszont ahhoz hasonló, „alvó háborús” berendezkedés alakulhat ki Kelet-Ukrajnában, mint amit 2015 óta láthatunk, időszakos összecsapásokkal, heves diplomáciai üzengetéssel, érdemi tárgyalási sikerek nélkül.

Az ukrajnai konfliktus tehát szinte biztosan nem ér még véget, függetlenül attól, hogy Putyin elnök mit jelent be hétfőn, de optimális esetben hátha sikerül a további eszkalációt elkerülni.

Végül fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a győzelmi bejelentés csak egy azon lehetséges deklarációk közül, melyeket Putyin elnök tehet május 9-én, arról, hogy ezen kívül milyen opciók vannak, itt írtunk:

