Több orosz cirkálórakétát lőhettek ki Odesszára

Az ukrán regionális katonai közigazgatás közlése szerint több rakéta is elérte a dél-ukrajnai kikötővárost, Odesszát szombaton. A Reuters egyelőre nem tudta megerősíteni a történteket.Frissítés: a CNN legutóbbi tudósítása szerint Oroszország hat cirkálórakétát lőtt ki szombaton a déli kikötővárosra.

Szerhij Bratchuk regionális adminisztrációs szóvivő arról számolt be egy televíziós nyilatkozatban, hogy 4 rakéta érte el a várost. Ezzel egyidejűleg a hírportál egy másik támadásról is beszámolt, légiből indított orosz rakéták szombaton két pontot találtak el az orosz határ közelében Ukrajna északi részén, Szumi régióban – közölte Dmitro Zsivickij helyi kormányzó. Egy határőr megsebesült a Myropilske és Khotin települések elleni csapásokban – írta Zsivickij a Telegramon közzétett bejegyzésében. A Reuters ez esetben sem tudta megerősíteni a jelentés részleteit. Az orosz erők április elején teljesen kivonultak a Szumi régióból.

A CNN tudósításában először négy, később hat Odesszában lecsapó orosz cirkálórakéta kilövéséről szólnak a hírek, közölték azt is, hogy az ukrán hadsereg műveleti parancsnoksága szerint nemcsak a régió infrastruktúrájának fizikai rombolását folytatja Oroszország, hanem a polgári lakosságra gyakorolt pszichológiai nyomást is. Arról is beszámoltak, hogy nincsenek áldozatai a támadásnak.

Közben az ENSZ Világélelmezési Programja Odessza kikötőinek újranyitását szorgalmazza, hogy meg lehessen fékezni a globális élelmezési válságot.

Címlapkép: Odessza látképe a háború előtt 2020-ban, forrás - Getty Images/Andrey Nekrasov/Future Publishing