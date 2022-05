Nem vezetnek be kijárási tilalmat Kárpátalján

Több ukrajnai területen is kijárási tilalmat vezetnek be május 9-én és azt megelőző éjszaka - írja a Kárpátalja.ma , amely szerint Kárpátalja kormányzója nem látja indokoltnak a szigorítást.

Az országos sajtóban megjelent hírek szerint több megyében is kijárási tilalmat vezettek be május 9-re - erről a Kárpáti Igaz Szó tájékoztat, hozzátéve, hogy az ukrán hatóságok provokációkra számítanak a győzelem napján Kijevben és Ukrajna más részeiben.

Ami a hétvégére tervezett tömegrendezvényeket illeti, azokat a hadiállapotra való tekintettel nem tartják meg, ugyanakkor a katonai közigazgatás nem vezet be „kiscsoportos gyülekezésre” vonatkozó korlátozásokat. Jelenleg nyugodt a helyzet a régióban, de amennyiben ez változik korlátozásokat vezethetnek be – számolt be a Kiszo.news a TV21 Ungvár regionális tévécsatornára hivatkozva.

Viktor Mikita kormányzó, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció vezetője úgy tájékoztatott, hogy a megyében nem vezetnek be kijárási tilalmat. Ugyanakkor ahogy a volóci támadás is mutatja, bármikor súlyosabbra fordulhat a helyzet Kárpátalján - tette hozzá. Továbbá felszólította a lakosokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat és viselkedjenek felelősségteljesen a veszélyhelyzetben.