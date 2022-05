Hihetetlen tervvel állt elő Trump, de sikerült lebeszélni

Mark Esper volt amerikai védelmi miniszter szerint Donald Trump egykori amerikai elnök azt javasolta, hogy lőjenek rakétákat Mexikó területére az ottani drogkartellek ellen. Esper azt is elmondta, hogy amikor visszautasította az ötletet, Trump így reagált: "Senki sem tudná meg, hogy mi voltunk" - számolt be az amerikai CBS , amelynek Esper minap interjút is adott.