Megint meglepte a világot Vlagyimir Putyin – Vajon mire készül most Ukrajnában?

Az elmúlt napokban rengeteg spekuláció zajlott arról, vajon mit fog bejelenteni Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én, amikor Moszkvában hatalmas katonai parádéval ünneplik a Győzelem Napját, a Szovjetunió náci Németország fölötti győzelmének emléknapját. Hivatalosan hadat üzen Putyin Ukrajnának? Hadiállapotot és teljes mozgósítást rendel el? Bejelenti az Ukrajna fölötti győzelmet? Esetleg ezek valamilyen kombinációjával rukkol elő? Hétfő délelőtt az orosz elnök megtartotta beszédét, de nagy bejelentés nem történt. Úgy tűnik, minden folytatódik úgy, ahogy eddig.

Ez volt a beszédben

Elemzők és tisztviselők rengeteg találgatással álltak elő május 9-ét megelőzően, hogy vajon mit jelent be Putyin a Győzelem napi katonai parádén. Egyvalamiben volt csak konszenzus: valamilyen nagy bejelentés várható az orosz elnöktől. Ehhez képest a beszéd a már ismert általánosságokat tartalmazta: a II. világháborús küzdelem és a mostani ukrajnai háború közötti párhuzam megvonását és Oroszország Nyugat és a „nácik” általi fenyegetettségének felvázolását.

Putyin azzal kezdte beszédét, hogy a Donyec-medencében való katonai akcióval egy esetleges betörést akadályoztak meg „történelmi területükre”, köztük a Krímre. Azzal is megvádolta Ukrajnát, hogy atomfegyverek fejlesztésébe kezdtek, és a NATO segítségével fegyverkeztek, illetve azt mondta: az Egyesült Államok nácikat támogat Ukrajnában. Az Ukrajna ellen indított katonai akciót „időszerű és helyes” döntésnek nevezte.

Putyin szerint nemzetközi zsoldosbandákkal harcol Oroszország, akik megpróbálják megtörni Oroszországot. Kiemelte: az Oroszország megtörésére indított támadások sikertelenek, az országot alkotó etnikai csoportok vállvetve harcolnak.

Az orosz katonák most azért harcolnak, amiért a nagyapáik, akik szintén hazájuk biztonságáért harcoltak

– mondta Putyin, aki a Nagy Honvédő Háborúban harcoló szovjet katonákat hősöknek nevezte, akik a következő generációk számára példát mutattak a nácizmus elleni harcban.

Az orosz elnök tragédiának nevezte minden orosz katona halálát, és azt ígérte, segíteni fogja az orosz állam az elesett orosz katonák családját. Elmondta, rendeletet fogadott el az árvákkal és özvegyekkel kapcsolatos gondviselésről. Megköszönte a katonák és az egészségügyi dolgozók munkáját és üdvözölte azokat a katonákat, akik részt vesznek a parádén úgy, hogy a Donbasz-régióból érkeztek.

Alapvetően tehát egy védekező harc képét vázolta fel Putyin, párhuzamot vonva a második világháborúval, amikor valóban a náci Németország támadta meg a Szovjetuniót.

Ezek nem hangzottak el

Hogy mit jelenthet be Putyin május 9-én, azzal kapcsolatban több fölvetés is volt, alapvetően három bejelentésre készültek:

hivatalos hadüzenet Ukrajnával szemben, hadiállapot és teljes mozgósítás elrendelése Oroszországban, az Ukrajna fölötti győzelem bejelentése.

Mint arról mi is írtunk, a három opció közül az Ukrajna fölötti győzelem bejelentése tűnt a legvalószínűbbnek, mivel:

fenntarthatatlan a veszteségek üteme,

egyre nagyobb a gazdasági kár,

már letettek a nagyobb célokról,

vannak katonai részsikerek, amelyekkel indokolható a győzelem,

a Győzelem Napjához is az illene, ha a „nácizmus” elleni újabb győzelmet nyilvánítana ki Putyin.

A nyílt hadüzenetet és a teljes mozgósítást sokkal valószínűtlenebb opcióknak tartottunk. A hadüzenetet mint nemzetközi jogi kategóriát az 1907-es hágai megállapodásban szabályozták, az első és a második világháborúban is számos hivatalos hadüzenet történt. Az 1945 után létrejött ENSZ aztán a háborúkat jogilag illegitimnek nyilvánította, ezt követően az agresszor államok általában tagadni igyekeztek, hogy valóságos háborúkat folytatnak, és a nyílt hadüzenetek kora is leáldozott. Ma az orosz hivatalosságban az ukrajnai elleni agressziót sem háborúnak nevezik, hanem „különleges katonai műveletnek”. Mivel Oroszország az ENSZ, sőt az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja, kicsi volt, és továbbra is kicsi a valószínűsége, hogy nyíltan hadat üzenjen Ukrajnának.

Putyin előtt azonban állt volna egy másik út.

Ha ugyanis közvetlen támadás indul Oroszország ellen, vagy fennáll egy támadás közvetlen veszélye, akkor Putyin bejelenthette volna, hogy életbe lép a hadiállapot, és részleges vagy teljes mozgósítást rendelhetett volna el.

Ez lényegében azt jelenti, hogy minden katonakorú férfi az ukrajnai harctérre rendelhető lett volna. Mivel Oroszország területét több támadás érte már vélhetően ukrán részről, erre hivatkozva Putyin nyugodtan elrendelhetné a hadiállapotot és a mozgósítást, ezzel pedig megfogyatkozott seregét sorkatonákkal és tartalékosokkal tölthetné fel. Ezzel azonban több probléma van:

katona- s így munkaképes korú orosz férfiak behívása újabb óriási sebet ejtene az amúgy is súlyos problémákkal és a nyugati szankciókkal küzdő orosz gazdaságon,

a katonai kiképzésben részt vett férfiak jelentős része nem kap megfelelő és rendszeres utóképzést, így a tartalékosok harci ereje valójában nagyon csekély,

bár az állami propagandának köszönhetően az ukrajnai háború népszerű az orosz lakosság körében, más helyzetet teremtene, ha orosz családfőknek életüket is kellene áldozniuk az ukrán fronton.

Mindezek miatt egy részleges vagy teljes mozgósítás nagyobb károkat okozna, mint amennyi plusszal járna lényegében tapasztalatlan civilek háborúba küldése.

Putyinnak mind az orosz gazdaság további gyengülésével, mind az ukrajnai háború rohamos népszerűtlenné válásával kellene szembenéznie, és ezt természetesen személyes népszerűsége is megsínylené. Ezért továbbra sem valószínű, hogy életbe lépne a hadiállapot és a mozgósítás Oroszországban.

Mit jelenthet Putyin május 9-i beszéde?

Ahogy a május 9-i beszéd előtt is csak spekulálni lehetett arról, mit jelenthet be majd Putyin, úgy a beszéd után is egyelőre csak spekulálhatunk azon, hogy miért nem jelentett be semmi érdemlegeset.

Az ukrajnai háború folytatására nézve a legvalószínűbb, amit ki lehet jelenteni, hogy minden megy tovább az eddigi kerékvágásban,

hiszen semmi olyan nem hangzott el a beszédben, ami ellentmondana ennek. Az, hogy miért nem jelentett be győzelmet, abból a szempontból érthető, hogy Donyeck és Luhanszk megyék teljes területének elfoglalása továbbra sem sikerült, a minimális győzelmi program, amit Oroszország célul tűzött ki maga elé, pedig éppen ennek a két megyének a teljes „felszabadítása” volt. Még a kulcsfontosságú Donyeck megyei város, Mariupol utolsó védői is tartják magukat az Azovsztal acélműben.

Az, hogy Putyin a vártnál kevésbé harcias beszédet mondott, arra is utalhat, hogy a háború fokozatos leépítését készíti elő. Győzelmet az előbb említett okok miatt még nem hirdethetett, ám azok a feltételek továbbra is fennállnak, amelyeket a győzelem esetleges kihirdetésének okai között soroltunk föl. Mivel az orosz haderő jelentős veszteségeket szenvedett, de a teljes mozgósítás sem tűnik járható útnak,

a Donbasz teljes megszerzése és a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területeken a kontroll megszilárdítása tűnik a legracionálisabb és még elérhető célkitűzésnek.

Így zajlik a Krímtől északra fekvő Herszon megye megszállt részeinek fokozatos Oroszországba integrálása: már egy ideje zajlanak az előkészületek egy Herszoni Népköztársaság kikiáltására, sőt heteken belül az ukrán hrivnya helyett az orosz rubelt akarják bevezetni fizetőeszközként. Pénteken Putyin pártjának, az Egységes Oroszországnak egy vezető tisztviselője be is jelentette, Herszonban nem visszatérés a múltba, „Oroszország örökre itt marad”.

Mindezek persze továbbra is csak spekulációk. Ahogy mindig, most is igaz: hogy mi jár Putyin fejében, azt csak maga Putyin tudja.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök, jobbján Szergej Sojgu védelmi miniszterrel a 2022. május 9-i katonai parádéra érkezik. Contributor/Getty Images