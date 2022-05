Új típusú európai együttműködést hívna életre Emmanuel Macron

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy támogatja egy új típusú "politikai európai közösség" létrehozását, amely lehetővé tenné, hogy az EU-n kívüli államok is csatlakozhassanak az "európai alapértékekhez" – írja a Reuters.

Macron a Strasbourgban tartott beszédet az Európa jövőjéről szóló konferencia zárásaként. A francia államfő kifejtette, hogy nem támogatja a szigorú előírások csökkentésével gyorsabbá tenni az EU bővülését. Ehelyett arra tett javaslatot, hogy hozzanak létre egy párhuzamos egységet, amely a blokkhoz csatlakozni kívánó országokat, vagy az Unióból kilépett államokat szólítaná meg.

Az első esetben többek közt Ukrajnára célzott Macron, amelyet külön ki is emelt beszédében.

Álláspontja szerint Ukrajnának ugyan helye van az európai közösségben, de közölte azt is, hogy a csatlakozást lehetővé tevő folyamat akár évtizedeket is igénybe vehet, még akkor is, ha rövid távon tagjelölti státuszt adnak Ukrajnának.

Az Unióból kilépett országokra vonatkozó javaslat pedig egyértelműen az Egyesült Királyságra utal, amely egy népszavazás és több éven át tartó huzavona után távozott az európai közösségből.

Macron úgy képzeli, hogy ez az "európai politikai közösség" nyitott lenne a demokratikus európai nemzetek előtt, amelyek betartanák az alapértékeit olyan területeken, mint a politikai együttműködés, a biztonság, az energetikai együttműködés, a közlekedés, az infrastrukturális beruházások vagy a személyek mozgása. Fontosnak tartotta azonban megjegyezni, hogy a csatlakozás nem feltétlenül előlegezné meg a jövőbeli uniós tagságot.

A most lezárult konferenciasorozat az Unió jövőjéről már önmagában számos olyan javaslatot megfogalmaz, amelyek jelentősen átalakítanák az EU működését.

Bár nem az összes, de több javaslat is megkívánná az uniós szerződések módosítását, amelyhez szükséges lesz a tagállamok meggyőzése. Ezek közé tartozik például az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogának biztosítása, az egyhangúsági elv helyett a minősített többségi döntéshozatal alkalmazása, vagy éppen az egész EU-ra kiterjedő népszavazások megtartásának kérdése.

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images