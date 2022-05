Videón, ahogy az ukránok kilövik Oroszország egyik legmodernebb tankját

Korábban beszámoltunk arról, hogy az ukrán haderő megsemmisítette az orosz fegyveres erők egyik T-90M harckocsiját védekező műveletek során. A T-90M az egyik legmodernebb orosz harckocsi, amely rendszerben van az orosz haderőben, talán az utolsó lépésnek nevezhető a T-14 Armata felé, amely még nem áll széles körben az orosz fegyveres erők rendelkezésére.

Nemrég kikerült a közösségi médiába egy videófelvétel, melyen egy orosz T-90M harckocsi megsemmisítése látható – talán ugyanazé a harckocsié, melyet a korábban közölt képeken kiégett állapotban láthatunk. Az ukrán haderő közlése szerint egy Svédország által szállított Carl Gustaf hátrasiklás nélküli löveggel végeztek az orosz páncélossal.

Video of the first combat loss of a Russian T-90M tank in Staryi Saltiv (previously recorded). Interestingly, the source claims it was destroyed by a Carl Gustaf recoilless rifle. https://t.co/DTRpl0hs7p