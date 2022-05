Történelmi döntés felülvizsgálatára készülhet Amerika - Beláthatatlan következményei lehetnek

Portfolio 2022. május 11. 06:05

Viharként söpört végig a napokban Amerikában a hír, hogy egy kiszivárgott dokumentum szerint az alkotmánybíróság szerepét is betöltő Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálhatja azon közel ötven éves döntését, amely szövetségi szinten garantálta a nőknek az abortuszhoz való jogot. Az államok egy jelentős része azonban már évek óta követelte a szabályrendszer szigorítását. Most a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság járulhat ehhez hozzá, amennyiben valóban ez tekinthető a testület végleges döntésének, amelyet egyébként a nyár folyamán hoznak nyilvánosságra. A döntés mindenesetre nők millióit érintené, akiknek sokkal nehezebbé válhat a terhességmegszakítás, de jelentős hatást gyakorolhat az idén esedékes kongresszusi időközi választás eredményére is, amely az amerikai politikai élet irányát határozhatja meg az elkövetkező évekre.