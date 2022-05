Recseg-ropog az Egyesült Királyság, és ebbe egész Európa beleremeghet

Május 5-én helyhatósági választásokat tartottak az Egyesült Királyságban. Ez így önmagában akár mínuszos hír is lehetne, csakhogy az önkormányzatokkal együtt az északír parlamentben, a Stormontban is új képviselőket is választottak, itt pedig földrengésszerű változások történtek.

Észak-Írország történetében ugyanis első alkalommal győzött az a Sinn Féin („Mi magunk”),

amelyet egykor az egykori északír terrorszervezet, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) politikai szárnyaként is emlegettek, és amelynek egyik fő programpontja az Ír-sziget újraegyesítése. Az 1905-ben alapított párt győzelme után be is jelentette, napirendre kell venni a sziget egységéről szóló népszavazást.

A referendumot az 1998-ban elfogadott nagypénteki egyezmény teszi lehetővé, amely részletesen szabályozza Észak-Írország státuszát, valamint az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság viszonyát. A megállapodás egy mintegy harminc éven keresztül tartó zűrös időszaknak vetett véget – angolul ezt a korszakot The Troubles, ír gael nyelven Na Trioblóidí („a bajok”) néven emlegetik, és több mint 3500 életet követelt. A bajok gyökere az volt, hogy 1921-ben kikiáltották az Ír Köztársaság függetlenségét, az újonnan született Írországnak viszont nem lett része a hat északi megye, ahol brit protestáns többség volt. Miközben a katolikus írek az anyaországhoz csatlakoztak volna, a protestánsok hallani sem akartak erről, ami az 1960-as évek végétől súlyos konfliktusokban kulminálódott. Ezekre tett pontot az 1998-as egyezmény, azonban a felekezeti megosztottság továbbra is jellemzi Észak-Írországot, amely hivatalosan nem része Nagy-Britanniának, de része az Egyesült Királyságnak. (Az állam neve ezért hivatalosan Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.)

A Sinn Féin győzelme mögött végeredményben egy demográfiai fordulat áll, a katolikus családokban ugyanis általánosságban több gyermek születik, mint a protestánsokban, így a korábbi protestáns többség veszélybe került. A katolikusok többségbe kerülése pedig azt jelenti, hogy

egyre nagyobb az esélye, hogy egy népszavazás esetén az újraegyesítés hívei győznének.

Hiába azonban az erről szóló megállapodás, a referendumhoz London hozzájárulása is szükséges.

A nagypénteki egyezmény 1998 és 2016 között egy minden fél számára kényelmes status quót eredményezett. Mivel mind Írország, mind Nagy-Britannia tagja volt az Európai Uniónak, a két ország között a határ csak szimbolikus volt. 2016-ban azonban a Brexit-népszavazáson a britek 51,89 százaléka az EU-ból való távozás mellett döntött – igaz, Észak-Írországban a lakosság 55,78 százaléka a bennmaradásra voksolt (csak Skóciában és Londonban győztek még a maradáspártiak). A Brexit-referendum eredménye felrúgta az alig két évtizedes törékeny békét, de hogy ne térjen vissza a bajok időszaka, London és Brüsszel egy meglehetősen különös megegyezést kötött az Ír-szigetet illetően. Az úgynevezett északír protokollnak az a célja, hogy

ÍRORSZÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG KÖZÖTT NE KELLJEN ÚJRA HATÁRELLENŐRZÉST BEVEZETNI, HANEM A VÁMHATÁR AZ ÍR-SZIGET ÉS A BRIT-SZIGET KÖZÉ KERÜLJÖN.

Vagyis vámellenőrzést akkor kell végrehajtani, ha az árukat a Brit-szigetről Észak-Írországba, vagy Észak-Írországból a Brit-szigetre szállítják.

A megegyezés azonban Nagy-Britannia számára hátrányokkal jár, ugyanis emiatt akadozik a Nagy-Britannián belüli kereskedelem. London ezért már hónapok óta a 16. cikkely alkalmazásával fenyeget, amely lehetővé teszi, hogy bármely fél egyoldalúan felmondja a protokoll egyes részeinek végrehajtását. Mivel az északír protestánsok vezető pártja, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) ellenzi a protokoll bevezetését, ezért ezt eddig a brit vezetés nem léptette életbe, ami az EU szerint egyértelműen a Brexit-megállapodás megszegése.

Hogy a Sinn Féin győzelme valóban nyugtalanító kell legyen London számára, jól mutatja, hogy az eredményhez egyik elsőként a Skócia függetlenségéért küzdő skót miniszterelnök, Nicola Sturgeon gratulált, „valóban történelmi eredményként” emlegetve az ír párt sikerét.

Many congratulations to and on a truly historic result for Sinn Féin. I wish Michelle & her colleagues - & all Northern Ireland’s elected representatives - the very best for what comes next & hope to see the NI government functioning again soon. @moneillsf