Se Biden, se Trump - 80 év felett nem szabadna elnökösködni

Joe Biden amerikai elnöknek az életkorából adódóan nem kellene újra indulnia az elnökválasztáson - jelentette ki szerdán David Gergen, korábbi elnöki tanácsadó a CNN amerikai hírtelevízióban.

"2024-ben választások lesznek, amikor nagyon is elképzelhető, hogy Donald Trump és Joe Biden mérkőzik meg egymással. Ha közülük valaki elnyeri az elnöki posztot, akkor ő a 80. életévét betöltve fogja irányítani az országot" - fogalmazott Gergen, aki a CNN egyik vezető politikai elemzője.

Soha nem láttunk még ilyet. Őszintén szólva azt gondolom, hogy ez valós kockázatot jelent

- tette hozzá a szakértő, aki Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan és Bill Clinton amerikai elnökök idején is a Fehér Ház tanácsadója volt.

Az elemző - aki most töltötte be 80. életévét - kifejtette, hogy ebben az életkorban már az "emberek ítélőképessége nem olyan tiszta, mint korábban volt (.) és nem tudjuk, hová fajulhatnak a dolgok, ha valakit ilyen sebezhetőségekkel ültetnek be abba az irodába, és négy évet adnak neki." Biden jelenleg 79, Trump pedig 75 éves.

Néhány nappal ezelőtt a volt politikai tanácsadó a CBS News amerikai televíziónak adott nyilatkozatában Biden esetleges 2024-es indulásával kapcsolatban azt mondta: "Megítélésem szerint Biden elnök aktív vezetőként eltöltött ideje ezzel a ciklussal véget ér, és véget is kell érnie." A múlt hónapban két meg nem nevezett forrás is azt nyilatkozta a The Hill című amerikai internetes portálnak: Biden egy négyszemközti megbeszélésen azt mondta Barack Obama volt elnöknek, hogy a következő elnökválasztási ciklusban is újra akar indulni.

Biden mentális és fizikai alkalmasságát politikai ellenfelei többször is megkérdőjelezték az utóbbi időszakban. Legutóbb Rick Scott, Florida állam republikánus szenátora nevezte "mentálisan alkalmatlannak". Scott kijelentette, hogy az elnöknek távoznia kellene a posztjából. "Mindenki tudja, csak senki sem hajlandó kimondani. Nekünk viszont az országunk érdekében ki kell mondanunk, hogy Joe Biden nem képes teljesíteni a feladatát. Érthetetlen, alkalmatlan és zavart" - fogalmazott.

Ronny Jackson, Texas állam republikánus kongresszusi képviselője, aki az Obama- és a Trump-kormány idején is a Fehér Ház orvosa volt, hétfői Twitter-bejegyzésében azt írta: "Valami már régóta nem stimmel Bidennel. Ha nem veti alá magát a kognitív vizsgálatnak, le kell mondania." Jackson korábban többször jelezte, hogy szerinte Biden mentálisan alkalmatlan az elnöki poszt betöltésére.