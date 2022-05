Svédország két évszázados politikának vethet véget a jövő héten

A svéd parlament hétfőn vitázik majd a biztonsági helyzetről, Magdalena Andersson kormányfő pedig utána hív össze különleges kormányülést, ahol a kérelemről szóló formális döntést meghozzák.

A csatlakozási kérelmet közvetlen ezután küldhetik el.

A kormányzó szociáldemokrata pártban azonban még mindig vita zajlik a csatlakozásról. A párt vasárnap hozhat döntést az ügyben.

Ahogy Finnországban, úgy Svédországban is többségbe kerültek a csatlakozást pártolók Oroszország ukrajnai invázióját követően. Korábban Vlagyimir Putyin egyik követelése az volt a NATO felé, hogy fejezzék be a katonai szövetség keleti bővítését, ami Ukrajna mellett Svédországra és Finnországra is vonatkozott. Az ukrajnai agresszióval azonban Putyin ellentétes hatást ért el.

A NATO-csatlakozási kérelemmel Svédország két évszázados külpolitikai irányvonalnak vet véget, a skandináv ország ugyanis a napóleoni háborúk óta következetesen katonailag semleges politikát folytat.

A finn államfő, Sauli Niinistö, illetve a kormányfő, Sanna Marin csütörtök délelőtt jelentette be, hogy kérik országuk felvételét a NATO-ba.

Címlapkép: Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images