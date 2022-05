Putyin területet csatolhat el Ukrajnától, újabb csapás történt orosz földön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Twitteren arról számolt be, beszélt Sauli Niinistö finn elnökkel, és elismerését fejezte ki, hogy Finnország csatlakozna a NATO-hoz. Tárgyaltak Ukrajna európai integrációjáról, illetve a finn–ukrán védelmi együttműködésről is. A beszélgetés tényét Niinistö is megerősítette, hangsúlyozva, hogy Ukrajna Finnország szilárd támogatását élvezi.

Klaus Iohannis román elnök Twitter-bejegyzésében azt írta, üdvözli a bejelentést, és Románia támogatja a NATO bővítését.

Együtt erősebbek vagyunk

– hangsúlyozta a román elnök.

Kaja Kallas észt miniszterelnök azt mondta, Észtország támogatja Finnország gyors NATO-csatlakozását.