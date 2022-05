Két ország miatt dühöngenek az oroszok, miközben hallgatólagosan elismerték kudarcukat

Függetlenül attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jelentett be semmit május 9-én, úgy tűnik, szép csendben változás indult az orosz haderő ukrajnai stratégiájában és a Kreml kommunikációjában is. Úgy tűnik, Kijev után most Harkiv városát és térségét is elhagyják az oroszok, helyette inkább Ukrajna déli részére, ezen belül is Odesszára kezdenek el koncentrálni. Kevésbé valószínű, de nem kizárható, hogy hamarosan Fehéroroszország délnyugati részéből is támadás indul Luck, majd Lviv ellen, azzal a céllal, hogy a nyugati fegyverszállítmányok útvonalát elvágja az orosz, esetleg belarusz haderő. Változás történt a Kreml kommunikációjában is: most már nem csupán nácikról és NATO-vegyifegyverekről beszélnek, hanem gyakorlatilag nyíltan, deklarált módon területeket kezdenek el Ukrajnától az Orosz Föderációhoz csatolni.