Orosz bloggerek a putyini haderő alkalmatlanságáról írnak egy katasztrofális folyami átkelést követően

Ezeknek a háborúpárti bloggereknek több százezer követőjük van, és míg eddig az orosz haderőt éljenezték,

most elkezdték bírálni a katonai vezetést, amiért nem tanul a háború tapasztalataiból

– írják az ISW szakértői, Kateryna Stepanenko és Frederick W. Kagan.

A bloggerek emellett amiatt is aggodalmuknak adtak hangot, hogy a propagandaüzenetek állandó erőltetése miatt nehezen értik meg, hogy mi is történik valójában a fronton.

Az ISW szakértői szerint a május 11-i átkelés, amelyben egy páncélozott lövészdandár jelentős elemei semmisültek meg, a taktikai érzék megdöbbentő hiányáról tanúskodik. Az akció után készült műholdfelvételeken ugyanis az látszik, hogy a szétlőtt páncélosok szorosan egymás mellé csoportosultak, ami lehetővé tette az ukrán tüzérek számára, hogy több száz katonát megöljenek és több tucat katonai járművet megsemmisítsenek.

Egyelőre bizonytalan, hogy az orosz katonai bloggerek az esetet követő hangnemváltása milyen hatással jár az orosz közvéleményre. Ugyanakkor az erőteljes cenzúrával élő rezsimekben az emberek általában jobban hisznek azoknak, akik a kormányzati irányvonalat követik ugyan, de függetlenek a kormánytól.

E széles körben olvasott katonai bloggerek bejegyzései táplálhatják a kétségeket Oroszország háborús kilátásaival, illetve az orosz katonai vezetők kompetenciájával kapcsolatban

– áll az ISW jelentésében.

A katasztrofális folyami átkelési kísérlet súlyosan érintheti azokat az orosz erőfeszítéseket, amelyek Szeverodonyeck és Liszicsanszk elszigetelésére irányulnak. Az elmúlt 24 órában az orosz csapatok nem is tettek kísérletet arra, hogy előrenyomuljanak ezen a területen – írták az ISW szakértői magyar idő szerint vasárnap hajnalban közzétett jelentésükben.

