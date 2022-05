Súlyos bajok lehetnek a logisztikával, ha már komplett szakadár alakulatokat fegyvereznek fel Moszin puskákkal

Úgy tűnik, már nem csupán egy-két második világháborús nosztalgiában úszó szakadár mesterlövész használ Moszin puskákat az ukrajnai háborúban, hanem komplett alakulatokat szerelnek fel távcső nélküli, forgó-tolózáras puskákkal. Az ilyen fegyverek alacsony tűzgyorsaságuk miatt jelentős hátrányban vannak a modernebb félautomata, automata fegyverekhez képest, főleg városi harcokban.

Több ukrajnai háborúval foglalkozó Twitter-fiókon is kering egy felvétel, melyen az látható, hogy kelet-ukrajnai oroszajkú szakadár harcosok egy komplett lövészraja második világháborús (vagy annál régebbi) Moszin forgó-tolózáras ismétlőpuskákkal van felszerelve.

Amazes me that they don’t give some older AK to reservists pic.twitter.com/le4yydigDG — ZOKA (@200_zoka) May 13, 2022

A háború eleje óta láthatók felvételek arról, hogy szakadár harcosok PU-céltávcsővel felszerelt Moszin puskákkal harcolnak, ami akár indokolható lenne azzal is, hogy mesterlövész célokra a mai napig használnak még a legjobban felszerelt haderők is forgó-tolózáras puskákat. A Moszin pedig bár régi design (egész pontosan XIX. századi), azért még mindig egy pontos és megbízható fegyver, még ha tűzgyorsasága hagy némi kívánnivalót is maga után.

Ezek a szakadár harcosok viszont nem mesterlövészek, hanem szakadár sorkatonák / tartalékosok, akik távcső nélküli Moszin puskákat kaptak. Ráadásul modern sisakjuk vagy rádiójuk sincs: úgy tűnik, korai hidegháborús SzS-68-as sisakokkal és civil célokra gyártott, valószínűleg Ali Expressről rendelt Baofeng UV-5r rádiókkal vannak felszerelve.

Érthetetlen, hogy a szakadárokat támogató Oroszország miért nem biztosít legalább régebbi, raktáron heverő AK-variánsokat a szakadár milíciáknak. Az orosz haderő vélhetően milliószám rendelkezik AK-47-es és 74-es variánsokkal raktárkészleten.