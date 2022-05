Videó: megjelentek Ukrajnában a félelmetes orosz BMPT Terminátorok

A háború eleje óta nagy talány, hogy az orosz haderő miért nem alkalmazott nagy számban kifejezetten városi hadviselésre optimalizált BMPT „Terminátor” katonai járműveket, holott az ukrajnai háború legfontosabb műveletei – különösen a kezdeti szakaszban – városok körül zajlottak.

A szakmai konszenzus nagyjából az, hogy jóval kisebb számú mozgósítható BMPT-vel rendelkezik az orosz haderő, mint azt korábban sejteni lehetett.

Most előkerült egy felvétel az ukrajnai Szeverodonyeck térségéből, melyen az látható, hogy orosz BMPT-k vonulnak át valamilyen civil lakóház előtt, ismeretlen irányba. Ez az első bizonyíték az orosz haderő ilyen típusú járműveiről Ukrajnában.

The first reported sighting of Russian BMPT tank support combat vehicles in Ukraine near Severodonetsk. The Central Military District recently stood up a BMPT company in the 90th Tank Division. https://t.co/qLpjIZlffg