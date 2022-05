A határig nyomták vissza az oroszokat Harkivnál, pár orosz vezető már feladná a harcot - Legfontosabb háborús híreink hétfőn

Ma kerül sor Brüsszelben az uniós külügyminiszterek szokásos havi értekezletére, amelyen tárgyalnak a hatodik oroszellenes szankciós csomagról, így az olajembargó ügyéről is, de egyelőre döntés nem várható, hiszen ez a téma nem is annyira a külügyi vezetők asztala. Az ülés azért is fontos, mert részt vesz rajta az ukrán külügyi vezető is, illetve mellette a kanadai tárcavezető, továbbá a hat nyugat-balkáni ország külügyminisztere is, így a mai esemény sok témában – így az olajembargó ügyében is - inkább az álláspontok tisztázását segítheti.