ISW: újabb céljukat adják fel Putyin katonái

Az ISW legfrissebb elemzésében azt írja, hogy az orosz fegyveres erők most arra fognak koncentrálni, hogy elfoglalják teljes Luhanszk megyét, egyelőre feladták a Donyec megyét Izjum felől bekeríteni hivatott műveleteket.

Luhanszkban az ISW egyetlen települést jelölt meg, Rubizsnyét, melyet az oroszok és a luhanszki szakadárok nagy erőkkel támadnak a múlt hét óta.

