Letették a fegyvert az Azovsztal védői, Luhanszkban komoly orosz offenzíva van

Portfolio 2022. május 17. 22:45

Ismét feléledtek a pletykák Vlagyimir Putyin súlyos betegségéről - most olasz lapok arról írnak, hogy vérrákja van. Az orosz haderő teljesen feladta Harkiv térségét, az ukránok már a határig jutottak. Svédország és Finnország kérelmezik a felvételüket a NATO-ba, Oroszország pedig csak fenyegetőzik az elsődleges ellenfélnek tartott katonai szövetség bővülése miatt. Több forrás szerint is letették a fegyvert az Azovsztal-acélüzemet védő ukrán gárdisták. Az orosz haderő orosz valószínűleg bekerített több ezer ukrán katonát Luhanszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.



A nap legfontosabb eseményei:



1. Letették a fegyvert az Azovsztal-üzem védői.

2. Oroszország koncentrált támadást folytat Luhanszkban, ukrán csapatokat sikerült bekeríteniük.

3. Svédország hivatalosan is kérelmezi felvételét a NATO-ba.

4. Elesett az Ukrajnát támogató fehérorosz önkéntesek egyik vezetője.

5. Olasz lapok Vlagyimir Putyin elnök betegségéről szóló pletykákat tettek közzé.