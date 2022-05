Egyéves eltiltást kapott a Z szimbólummal dobogóra lépett orosz tornász

A 20 éves tornász az ezüstérmes ukrán Ilija Kovtun mellé állít így fel a dobogóra még március elején.

A „Z” betűt eredetileg az Ukrajnát megtámadó orosz erők harci járműveken használták a „V” betűvel együtt, de elsősorban a „Z” hamarosan a háborúpártiak kedvelt szimbóluma lett. Válaszul Nyugaton több helyen is betiltották a „Z” szimbólumként történő használatát. A latin „V” és „Z” betűk egyébként nem részei az oroszok által használt cirill ábécének.

Kuliak korábban azt mondta, nem bánta meg a szimbólum használatát, és megtenné másodszor is.

Hozzátette, ő mindig ki fog állni a béke mellett.

A tornászt bronzérmétől is megfosztották, és az 500 svájci frankos pénzjutalmat is vissza kell szolgáltatnia.

