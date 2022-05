Első alkalommal ismerte el orosz katona egy fegyvertelen ukrán civil meggyilkolását

A 21 éves Vadim Sisimarin tárgyalása néhány napja kezdődött Kijevben. Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat háborús bűncselekményért.

A vád szerint Sisimarin társaival együtt egy lopott kocsival közlekedett a Szumi régióban, amikor összefutottak egy 62 éves, fegyvertelen civillel, aki éppen biciklin ült, és telefonált.

Az orosz katona az ügyészek szerint azt a parancsot kapta, hogy lője le az embert, nehogy elárulhassa az ukrán védőknek tartózkodási helyüket.

Azt nem tudni, Sisimarint hogyan fogták el, és hogy pontosan milyen bizonyítékok vannak ellene.

21-year-old Russian soldier Vadim Shishimarin is accused of killing a 62-year-old man in Ukraine’s Sumy region. First court hearing in war crimes in Ukraine. Woman translates for him from ukrainian to russian. pic.twitter.com/GdQythINc5