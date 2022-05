Itt a fordulat: Elon Musk elmondta, kire fog szavazni

A múltban a demokratákra adtam szavazatomat, mert (többnyire ők voltak) a kedvesség pártja. Időközben azonban a megosztás és gyűlölet pártjává váltak, ezért nem támogathatom őket többé és a republikánusokra fogok voksolni

- írta a világ leggazdagabb emberének számító Musk Twitter-oldalán.

Most pedig figyeljétek meg, hogyan fog kibontakozni piszkos trükkökkel teli kampányuk ellenem

- tette hozzá Musk, aki április végén mintegy 44 milliárd dolláros vételi ajánlatot tett a Twitter felvásárlására.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … {:url}