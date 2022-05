Ugyanannyira van felkészülve a világ egy új járványra, mint 2019-ben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által felállított vizsgálótestület szerint a világ nincs jobban felkészülve egy új járványra, mint a koronavírus megjelenésekor, a gazdasági károk azonban súlyosabbak lehetnek – írja a Reuters.

A testület, amelynek feladata az volt, hogy értékelje a pandémiára adott válaszokat kifejezetten hiányolta a reformok mértékét a nemzetközi egészségügyi szabályozások terén.

Elismerték ugyan, hogy a WHO finanszírozásának erősítése terén történtek előrelépések, de véleményük szerint ez túl lassan halad. Üdvözölték azt is, hogy a Világbank keretében egy külön globális egészségbiztonsági alap létrehozására is indultak lépések, de figyelmeztettek, hogy az erre való érdeklődés az egyes országok részéről egyre inkább apad.

A testület éppen egy egyeztetés megtartását sürgeti az ENSZ Közgyűlés keretein belül, illetve állam- és kormányfők, valamint egészségügyi szakemberek részvételével a veszély mielőbbi megelőzése céljából.

