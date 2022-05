George Bush: egy ember döntése miatt indokolatlan és brutális invázió indult Irak ellen

George W. Bush volt amerikai elnök tegnap beszédet tartott egy konferencián, melyben hosszasan kritizálta Oroszországot és annak autoriter rendszerét, valamint az ukrajnai háborút. Mint ismert, az Egyesült Államokban kétpárti konszenzus van az orosz invázió elítéléséről és Ukrajna támogatásáról.

A beszéd legérdekesebb része a szokásos politikai sallangok mellett az volt, hogy George Bush azt mondta:

egy ember döntése miatt indokolatlan és brutális invázió indult Irak ellen.

A közönség felnevetett.

Szinte azonnal korrigálta magát a volt elnök, aki azt mondta, hogy Ukrajnára gondolt, csak azért bakizott, mert 75 éves.

Ezen a közönség szintén nevetett.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine. He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE