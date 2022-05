Hazament Ukrajnából James Vasquez, az egyik leghíresebb amerikai önkéntes

Elfáradtam

– röviden ezzel indokolta James Vasquez, az egyik legismertebb amerikai önkéntes, hogy hazatér az Egyesült Államokba, miután hónapokon keresztül harcolt az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Vasquez még a háború elején érkezett Ukrajnába, szerepvállalásáról rengeteg fotót, videót töltött fel az internetre, köztük olyanokat is, melyeket harcok közben, vagy közvetlenül a harcok után rakott fel Twitterre.

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB