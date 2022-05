Kemenesi Gábor határozott véleményt mondott a majomhimlőről, amely több országban is megjelent

Egy igen váratlan, Afrikára jellemző zoonózis, a majomhimlő vírus okoz fertőzéseket a nyugati világban. Semmiképpen sem hasonlítható a COVID-19-hez, nem várhatóak komoly esetszámok, hiszen ez egy emberről-emberre nehezen terjedő fertőzés – foglalta össze tömören véleményét legújabb Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor. A virológus kiemelte, hogy korábban is voltak behurcolt esetek, minimális terjedéssel, ám ami a mostani esemény érdekessége, hogy egyelőre járványügyileg nem köthetőek az esetek egymáshoz, a terjedés módja, mintázata és a forrás tehát egyelőre nem, vagy csak részben ismert. Mindez azt is jelenti, hogy az átlagember számára ez egyelőre csupán egy érdekes hír és egy újabb példa, hogy a modern világban mennyire határtalan lehetőségei vannak egy-egy ritka fertőző ágensnek is.