Mariupol végleg elesett, egy ország két évszázados politikának vet véget Putyin háborúja miatt – Legfontosabb híreink szerdán

Mariupol védői több hónapos küzdelem után feladták a harcot, így elesett az Azovi-tenger melletti város utolsó bástyája, az Azovsztal acélmű is. Oroszország szerint az acélmű csaknem ezer védője adta meg magát. Orosz területre szállítják őket, további sorsuk bizonytalan. A kelet-ukrajnai Luhanszkban folytatódik az erőteljes orosz offenzíva. Eközben Finnországot követően Svédország is kérelmezte a NATO-ba történő felvételét, a finn parlament pedig jóváhagyta az ország NATO-csatlakozási szándékát. Finnország belépésével a NATO-nak újabb, 1340 kilométeres határa lesz Oroszországgal. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, Moszkva majd levonja a következtetéseket a két ország csatlakozása után. Szerda reggel Finnország és Svédország együtt nyújtotta be hivatalosan csatlakozási kérvényét a NATO brüsszeli főhadiszállásán.Az elmúlt órák legfontosabb történései:1. Megadták magukat az Azovsztal védői, ezzel végleg elesett Mariupol. Az ukrán katonákat Oroszországba szállítják, ahol a hírhedt Azov-zászlóalj tagjaira akár 10–20 év is várhat . Oroszország szerint az Azovsztal csaknem ezer védője adta meg magát.2. Ann Linde svéd külügyminiszter aláírta országa hivatalos NATO-csatlakozási kérelmét, ezzel Svédország két évszázados katonai semlegességnek vet véget. A finn parlament jóváhagyta a NATO-tagság iránti kérelmet. Szerdán a két ország együtt nyújtotta be csatlakozási kérvényét a szövetség brüsszeli főhadiszállásán.3. Erőteljes orosz offenzíva zajlik Luhanszk megyében, amelynek 90 százalékát már ellenőrzik az orosz csapatok.4. Az orosz köztévében egy elemző úgy nyilatkozott , az Ukrajna ellen vívott háború sokkal rosszabb lesz Oroszország számára, amely az Egyesült Államok által támogatott tömeges ukrán mozgósítással néz szembe, miközben Oroszország szinte teljesen elszigetelődött a nemzetközi porondon.5. Itt az Európai Bizottság terve : fokoznák a védelmi kiadásokat.6. Az idén 40 százalékot megközelítő mértékben zuhanhat az ukrán hazai össztermék.7. Újabb tagállamoknak nyújt támogatást az EU, köztük Magyarországnak is.8. Orosz páncélvonatot robbanthattak fel Ukrajnában a megszállás ellen harcoló területvédelmi erők.