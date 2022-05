Előkerült a rettegett Azov-zászlóalj fővezére és rövid üzenetet küldött a világnak

Négy nappal azután, hogy a Mariupolt védő ukrán harcosok megadták magukat, rövid videós üzenetben bejelentkezett Twitteren a város védelmében kulcsfontosságú szerepet játszó Azov nemzeti gárdista alakulat főparancsnoka.

Május 16-án letette a fegyvert a mariupoli Azovsztal-üzem pincerendszerében rejtőzködő ukrán fegyveres állomány nagy része. Bár elnöki parancsot kaptak a fegyverletételre, nem mindenkit fogtak el az oroszok, még mindig bujkálnak a hat emelet mély pincerendszerben ukrán harcosok. Ma reggel írtunk a fegyverletétel részletes körülményeiről, illetve arról, hogy az Azov nemzeti gárdista alakulat vezetését még nem vették őrizetbe az oroszok:

Most négy nap hallgatás után rövid, mindössze 44 másodperces videóüzenetet töltött fel az Azov alakulat Twitter oldalára Denisz Prokopenkó, az alakulat főparancsnoka.

Az üzenetben azt mondja: parancsot kaptak a fegyverletételre, viszont mindig három dolgot tartottak fontosnak: a civilek kimenekítését, a sérültek egészségügyi ellátásának biztosítását és a halottak tiszteletben való eltemetését. Mint ismerteti, ezek a kritériumok teljesültek.

Prokopenkó látszólag még mindig a pincékben tartózkodik és nincs orosz őrizetben, erről tanúskodik az is, hogy az „éljen Ukrajna!” vezényszóval jelentkezik be és köszön el. Azt is mondja, hogy Mariupol védelme még mindig tart, immár 86 napja. Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy ő, illetve néhány fegyvertársa nem fogja megadni magát, Zelenszkij elnök parancsa ellenére sem.

Persze az is lehet, hogy Prokopenkó nincs az Azovsztal-pincékben és soha nem is tartózkodott ott, ezért nem tudták az oroszok kézre keríteni. Helyettesét, Svjatoszláv „Kalina” Pjalmart ma reggel orosz források szerint őrizetbe vették, de könnyen lehet, hogy ez is dezinformáció. Korábban többször is keltették már hamisan az Azov helyettes parancsnokának halálhírét orosz híroldalak.

Annak ellenére, hogy az Azov legénységi állományának nagy része megadta magát, a vezérkar így is lehet, hogy a végsőkig ellenáll majd az orosz támadóknak. Ellenkező esetben valószínűleg 15-20 éves börtön és kényszermunka vár rájuk Szibériában, amit nem valószínű, hogy be akarnak vállalni.

Címlapkép: Azov-bázis 2019-ben. A kép illusztráció. Fotó: Pierre Crom/Getty Images