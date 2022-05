Elon Musk segít az elszigetelődött vezetőnek?

A világ leggazdagabb emberének számító Musk látogatása lendületet jelent Bolsonarónak, aki egyre inkább elszigetelte magát a globális színtéren, amióta Donald Trump volt amerikai elnök elvesztette 2020-as választást.

Musk - a SpaceX és a Tesla vezérigazgatója, aki tárgyalásokat folytat a Twitter megvásárlásáról - látogatására azt követően került sor, hogy novemberben a texasi Austinban találkozott Fábio Faria kommunikációs miniszterrel. Akkor arról beszéltek, hogy a SpaceX technológiájával vidéki iskolákba is eljuttatnák az internetet, és visszaszorítanák az illegális amazóniai erdőirtást.

Faria most a Twitteren számolt be Elon Musk brazíliai látogatásáról.

NOTICEAt the invitation of the Minister of Communications, Fábio Faria, entrepreneur arrives in Brazil on Friday to discuss Connectivity and Protection of the Amazon with the Brazilian government. @elonmusk