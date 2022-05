Nyilvánosságra került, Putyin hogyan oldaná meg az orosz hadsereg egyik legégetőbb problémáját

Az orosz parlament alsóháza fontolóra veszi, hogy a 40 év feletti orosz állampolgárok és a 30 év feletti külföldiek is jelentkezhessenek a hadseregbe - közölte pénteken az Állami Duma a Reuters beszámolója szerint.

A Duma honlapján kiemelte, hogy a nagy pontosságú fegyverek használatához, a fegyverek és a haditechnikai eszközök működtetéséhez magasan képzett szakemberekre van szükség. Egyben hozzátették, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy 40-45 éves korukra válnak azzá igazán ezeknek az eszközöknek a használói.

A mostani hírrel kapcsolatban érdemes azért azt is elmondani, hogy az Ukrajnában elszenvedett veszteségek mellett az orosz haderőnek egyre nagyobb problémát jelent a személyi állomány, ezért egy elhúzódó háború esetén szükség lehet az utánpótlásra. Az orosz haderő egyszerre támaszkodik a besorozott katonákra és a hivatásos, szerződéses állományra. Oroszországban minden 18 és 27 év közötti férfi sorköteles, az összes katonakorú férfi éves létszáma 1,2 millió fő, de ennek csak mintegy felét kötelezik arra, hogy megjelenjenek a sorozáson.

ÉVENTE 260–270 EZER FÉRFI TELJESÍT SORKATONAI SZOLGÁLATOT, JELENLEG MINTEGY 261 EZREN SZOLGÁLNAK SORKATONAKÉNT AZ OROSZ FEGYVERES ERŐKBEN, AKIK KÖZÜL SOKAN UKRAJNÁBAN HARCOLHATNAK, ILLETVE MÁR ELESHETTEK A HARCOKBAN.

(Mivel hivatalosan nem küldenek sorkatonákat Ukrajnába harcolni, ezért a besorozottakkal szerződést íratnak alá.) A jelenlegi törvények szerint négy hónaposnál rövidebb kiképzésben részt vett sorkatonákat nem lehet harcba küldeni, a teljes mozgósítás vagy a hadiállapot azonban lehetővé teszi az új besorozottak vagy a mozgósított tartalékosok bevetését. A kiképzetlen vagy a kiképzés után rendszeres utóképzésben nem részesült katonák azonban nem képviselnek nagy harci erőt.

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt szerint bár Oroszország mintegy 2 millió tartalékossal rendelkezik, ezeknek csak 10 százaléka részesül eredeti szolgálati idejük letelte után aktív kiképzésben. Nyugati értelemben véve Oroszországnak mindössze 4–5000 aktív tartalékosa van, vagyis olyan, akik állandó havi és éves kiképzésben részesülnek. Az agytröszt szerint bár az orosz védelmi minisztérium azt remélte, hogy 2021 augusztusától több mint 100 000 tartalékost toborozhat, nem valószínű, hogy a Kreml ilyen rövid idő alatt el tudná érni céljait.

Címlapkép forrása: Getty Images