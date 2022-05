Rettenetes erők mozdultak meg, Putyin pokollá változtatta a csatateret - Legfontosabb háborús híreink pénteken

Intenzív két napon vannak túl az Országgyűlés bizottságainak tagjai és az ötödik Orbán-kormány miniszterjelöltjei, lezajlottak ugyanis a kormánytagok meghallgatásai. Volt, ahol csak az általános célokat ismertük meg, pedig tennivaló akad bőven az adott területen, volt viszont ahol a célok mellett konkrét feladatokat is megismerhetett a szélesebb közönség is, és voltak olyan esetek, ahol a hosszasan körülírt mondatokból lehetett kihámozni, mire is készülnek az adott tárcánál. Közben a miniszterjelöltek csapatai is összeállni látszanak. Egy komoly hiányérzetünk azonban már most van: nem látni még, hogy milyen államtitkár, illetve államtitkárság fog felelni az egészségügy szakmai tartalmáért, felügyeletéért a Belügyminisztériumban. Cikkünkben összefoglaljuk a bizottsági meghallgatásokat abból a célból, hogy bemutassuk, milyen kormányzásra is készül Orbán Viktor új szerkezetű kormánya a következő négy évben.