A munkáspárt nyerheti a választást a világ egyik legnagyobb országában

A munkáspárt válthatja a kormányon a nemzeti-liberális koalíciót Ausztráliában - írja a BBC. Ugyan a pártnak még 4 helyre van szüksége az abszolút többséget biztosító 76 helyhez (az ausztrál képviselőházban 151 képviselő ül), minden jel arra utal, hogy ők alakíthatják majd az új kormányt, ha kell akkor akár koalícióban is (független jelöltekkel vagy kisebb pártokkal).

A munkáspárt közel 10 év után kerülhet újra kormányra, miután az inkumbens miniszterelnök, Scott Morrison nem tudta újraválasztatni magát. A miniszterelnök már telefonon is elismerte a vereségét a munkáspárti vezetőnek. A Reuters közlése szerint Scott Morrison be is nyújtotta lemondását a liberális párt éléről.

A miniszterelnöki pozíciót Anthony Albanese foglalhatja majd el, aki az első olasz-ausztrál elnöke lesz az országnak. Ausztrália egyik leghosszabb politikai pályafutásával rendelkező politikusa szerint itt az ideje, hogy a parlament tükrözze a „modern Ausztráliát”.

A hamarosan hivatalba lépő munkáspárti politikus Ausztrália ingyenes egészségügyi rendszerének védelmezőjeként, az LMBT közösség szószólójaként, republikánusként és szenvedélyes rögbi-rajongóként lett népszerű.

