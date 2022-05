Az Egyesült Államok elmélyítené a gazdasági kapcsolatait Tajvannal

Az Egyesült Államok szeretné elmélyíteni gazdasági partnerségét Tajvannal, többek között a csúcstechnológiai kérdésekben - mondta Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap, miközben Joe Biden amerikai elnökkel éppen Japánba tartott.

Hivatalba lépése óta első japán útja során Biden részt vesz a "négyes" országcsoport csúcstalálkozóján, ahol Japán, India és Ausztrália vezetőivel találkozik. A regionális biztonság kérdései kiemelt helyet kapnak majd a napirenden. "Nem akarjuk a status quo egyoldalú megváltoztatását, és természetesen nem akarunk katonai agressziót látni. Az akarjuk, hogy ezt az üzenet ne csak mi, hanem a szövetségeseink és a partnereink is hangoztassák a régióban és azon túl is" - mondta Sullivan az Air Force One fedélzetén az újságíróknak.

"Szeretnénk elmélyíteni gazdasági partnerségünket Tajvannal, többek között a csúcstechnológiai kérdésekben, többek között a félvezetők és az ellátási láncok terén."

