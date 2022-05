Ukrajna kizárta a fegyverszünet lehetőségét, Moszkva csaknem ezer amerikai állampolgárt tiltott ki Oroszországból - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2022. május 22. 09:33

Továbbra is súlyos harcok folynak Ukrajnában. A mariupoli Azovsztal acélművet védő utolsó ukrán katona is letette a fegyvert az oroszok előtt. A védők sorsa, akiket orosz, illetve szakadár területekre szállítottak, kétséges. A stratégiai fontosságú kikötőváros eleste ellenére az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szombaton egy televíziós beszédben úgy fogalmazott, hogy "Ukrajna eltörte az orosz hadsereg gerincét.” A harkivi régiót eközben folyamatosan szabadítja fel az ukrán hadsereg, ám a keleti fronton az oroszok továbbra is nagy erőkkel igyekeznek áttörni az ellenállást. Biden elnök aláírta, és ezzel megindulhat az eddigi legnagyobb, 40 milliárd dolláros segélycsomag Ukrajnának. Moszkva ezt követően 963 amerikainak, köztük az elnöknek, tiltotta meg, hogy belépjenek Oroszországba.