Durva támadást indítottak az oroszok Liman ellen – Rakétaesővel árasztották el a beásott ukránokat

Orosz és ukrán források szerint is átfogó szárazföldi támadást indított az orosz haderő Liman település ellen. A támadás előtt rakéta-sorozatvetőkkel össztüzet zúdítottak a térségben található ukrán állásokra.

Watching a Russian rocket artillery salvo being unloaded on Lyman from about 10km away. We could see the explosions of the rounds hitting Ukrainian positions. pic.twitter.com/tKwhGR5y1T