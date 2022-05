Elengedték az oroszok az ukrán katonát, aki elküldte a fenébe az orosz hadihajót

Fogolycsere keretében hazajutott Ukrajnába az a hatátőr, aki legendásan elküldte a fenébe a Moszkvát, az orosz haderő fekete-tengeri zászlóshajóját - számol be az Ukrinform

Az orosz-ukrán háború egyik nemzetközileg híres szlogenje lett a „Russzkij vajennij korabl, igyi na huj” – vagyis „orosz hadihajó, menj a f*szba,” melyet rádión adott le egy ukrán harcos az orosz Moszkva rakétás cirkálónak, amikor a hajó a Kígyó-szigeteken található ukrán katonai barakk megadását követelte.

Mint ismert, az ukrán védők a kemény szavak ellenére megadták magukat, fogolycserék keretein belül pedig azóta folyamatosan jutottak vissza Ukrajnába a Kígyó-szigetek őrzői.

Az oroszok nemrég elengedték (orosz hadifoglyokért cserébe) azt az ukrán határőrt is, aki az „igyi na huj” rádióadást leadta az oroszoknak az Ukrinform beszámolója szerint.

A lap arról is ír, hogy állítólag az oroszok munkát is ajánlottak az ukrán hadifoglyoknak, melyre az egyikük azt mondta, hogy menjen oda, ahol a Kígyó-szigetek megadását követelő Moszkva rakétás cirkáló is van – vagyis a tenger mélyére.

A hajót az ukránok egy Neptun cirkálórakétával lőtték ki bő egy hónappal ezelőtt.

Címlapkép: ukránpárti tüntető az ominózus szlogennel Londonban. A kép illusztráció. Fotó: Getty Images