Furcsa változást mutatnak az oroszok rettegett Z és V jelképei - Titokban stratégiát váltott Putyin?

Az invázió előtt műveleti körzetekre osztotta fel az orosz haderő Ukrajnát, ezek alapján a térségben tevékenykedő járműveket, Z, V és négyzetbe foglalt Z szimbólumokkal jelölte az orosz haderő. Az elmúlt hetek műveleteiben azonban láthatóan megváltozott a szimbólumok jelentése, felhasználása, ami jelölheti az oroszok stratégiai céljainak változását is.

Mióta Ukrajna körül elkezdődött az orosz csapatok összevonása, arról lehetett képeket látni, hogy az oroszok latin betűkhöz hasonló jelképekkel, Z-vel, O-val, V-vel festik össze katonai járműveiket. Korábban írtunk róla, hogy az orosz haderő különféle műveleti szektorokra osztotta fel Ukrajnát: a „V” jelképekkel kifestett járművek Kijevet támadták, a „Z”-s eszközök kelet felől indultak, a négyzetbe foglalt „Z”-s járművek a Krím felől támadták Herszon térségét.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 01. Mit jelent a Z betű az orosz tankokon? Megvan a válasz

Mostanra, a háború változásával az orosz járműveken látható szimbolika is megváltozott:

az oroszok elkezdték egyszerre használni szinte minden járművön a „Z” és „V” szimbólumokat,

felkerültek „Z” és „V” felvarrók a gyalogsági alakulatokra is (a karszalagok mellett),

a különleges erők (szpecnaz) piros négyzetbe foglalt „O” jelképeket használ,

a négyzetbe foglalt „Z” jelkép teljesen eltűnt.

Így tehát látszólag nincsenek már Ukrajnában műveleti szektorok, a „Z” és „V” jelképek az orosz erők azonosítására szolgálnak, miközben az „O” a különleges erőket jelzi.

Mindez pedig valószínűleg azt is jelzi, hogy az oroszok katonai stratégiájában is jelentős változás állt be, az egyszerűsödés irányába. Mint ismert, az orosz haderő Kijev és Harkiv térségét is feladta - a "V" jelképeket elsősorban ezekben a szektorokban használták korábban.